La UE elogia la "competencia auténtica" en las elecciones en Bosnia y Herzegovina pero lamenta dificultades con las TIC

Archivo - Bandera de Bosnia y Herzegovina (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) ha elogiado este martes la "competencia auténtica" en las elecciones del pasado domingo en Bosnia y Herzegovina, pero ha lamentado las "dificultades relacionadas con las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)" empleadas para planificar y ejecutar las elecciones, "procedimientos complejos" en los procesos de votación y recuento, y "problemas con el secreto del voto".

Las TIC se han introducido por primera vez en estas elecciones para abordar las "preocupaciones de larga data sobre la integridad electoral". La UE ha acogido con "satisfacción" su implementación a escala nacional, pero ha confirmado que hubo "retrasos y deficiencias" que han limitado la "transparencia en la fase de implementación", según el comunicado oficial de la Comisión Europea.

Así, la Unión Europea ha alabado los "considerables esfuerzos" de la Comisión Electoral Central para "cumplir con sus responsabilidades, a pesar de las "persistentes limitaciones institucionales y operativas que afectan a la eficiencia y la puntualidad de su trabajo".

Una vez certificados los resultados electorales, los representantes elegidos deberán "asumir plenamente la responsabilidad de formar sin demora las autoridades a nivel estatal, de las entidades y cantonal". La UE espera que todos los líderes políticos participen en este proceso de manera "constructiva, de buena fe y teniendo en cuenta los intereses comunes de todos los ciudadanos".

En este sentido, Bruselas ha instado a todos los líderes de Bosnia y Herzegovina a fomentar la "confianza entre las personas y las comunidades", y a forjar un "consenso" para que Bosnia y Herzegovina avance en su "camino hacia la UE", asegurando que continúa teniendo su "apoyo" y que cooperará con las "nuevas autoridades en todas las reformas relacionadas con la UE".

El bloque comunitario ha reclamado a Bosnia y Herzegovina que adopte todas las "medidas pertinentes establecidas en la recomendación de la Comisión de 2022, en consonancia con la decisión del Consejo Europeo de marzo de 2024 de iniciar las negociaciones de adhesión". Esto allanaría el "camino" para que el Consejo adopte el marco de negociación y celebre la primera conferencia intergubernamental de adhesión.

Asimismo, se ha animado a Bosnia y Herzegovina a aprovechar al "máximo el Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales". Según ha asegurado la Unión Europea, para evitar una "mayor pérdida de fondos", el país necesita "urgentemente ultimar el marco jurídico e institucional" y proceder a la aplicación de las "reformas comprometidas".

Estas reformas redundan en beneficio de la "calidad de vida de todos los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, en consonancia con sus aspiraciones de adhesión a la UE", ha subrayado Bruselas, que ha reiterado su "compromiso inequívoco" con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina como "país único, unido y soberano".