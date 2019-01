La UE enviará este lunes una carta a Reino Unido con garantías sobre el plan para la frontera irlandesa

Publicado 14/01/2019 9:43:23 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea enviará este lunes por la mañana una carta al Gobierno británico en la que plasmará una serie de garantías sobre el llamado 'backstop', el plan de salvaguarda previsto para la frontera entre la región británica de Irlanda del Norte y la vecina república de Irlanda, según ha informado la cadena de televisión irlandesa RTE.

La misiva, firmada por los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, subraya que el plan de contingencia para la frontera irlandesa no es la solución preferida por la UE para evitar una frontera estricta entre el Úlster e Irlanda, que no socava los acuerdos del Viernes Santo y que no representa un intento de la UE por anexionarse Irlanda del Norte.

Sin embargo, la carta deja claro que no habrá una renegociación de este plan de contingencia. Según RTE, la UE también ha rechazado la petición de Reino Unido para que el plan de salvaguarda solo esté en vigor durante un año.

La cadena de televisión irlandesa ha indicado que Reino Unido también enviará su propia misiva al Consejo europeo y a la Comisión. La carta de la UE ha sido cuidadosamente redactada tras una petición de la primera ministra británica, Theresa May, de cara a la crucial votación que se celebrará el martes en la Cámara de los Comunes sobre el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la Unión Europea.

May ha intentado conseguir más garantías y aclaraciones sobre el plan de salvaguarda en un intento por convencer a los parlamentarios de su partido para que respalden su acuerdo sobre el Brexit. RTE ha señalado que todavía hay cierta distancia entre las posiciones de Londres y Bruselas sobre cómo afrontar el plan de contingencia en la frontera irlandesa, rechazado por los unionistas norirlandeses del DUP y por miembros del gubernamental Partido Conservador.

La misiva que remitirá este lunes la Unión Europea a Reino Unido reafirmará que el plan de contingencia no es "una trampa" para mantener a Reino Unido de forma indefinida en la unión aduanera y recalcará que no socavará los acuerdos de paz del Viernes Santo.

May hará este lunes una declaración a las 15.30 en la Cámara de los Comunes en el marco del debate parlamentario sobre el Acuerdo de Retirada.

Según informó este domingo el diario 'The Guardian', la Unión Europea se prepara para aplazar en cuatro meses la entrada en vigor del Brexit, hasta julio, en lugar de la fecha del 29 de marzo, que es la que corresponde a los dos años desde la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa.