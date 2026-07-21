La UE establecerá una nueva delegación diplomática en Omán

Archivo - La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, durante una reunión en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea establecerá una delegación diplomática en Omán, tras el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Mascate para fijar una nueva representación en el sultanato del Golfo.

Este paso se hará en virtud del acuerdo suscrito entre la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, que establece el marco jurídico para la creación y el funcionamiento de la delegación de la UE en Mascate.

Según ha informado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado, esto "supone un importante paso adelante en la profundización de la asociación entre la UE y Omán y reconoce el papel clave de este país en la región".

Las partes esperan ahora completar los preparativos para la apertura de la delegación "lo antes posible y seguir reforzando su asociación", ha concluido el comunicado. La UE con este paso eleva su presencia en una región en la que recientemente ha inaugurado delegaciones diplomáticas en Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Mascate juega un papel clave en la región y ha actuado como mediador en el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Israel, que ahora está en jaque por los ataques cruzados entre Washington y Teherán a cuenta de las tensiones en el paso de Ormuz, cuya gestión negocian Irán y Omán.