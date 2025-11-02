La UE exige a los hutíes que liberen a todos los periodistas que mantienen detenidos

Imagen de archivo de un desfile militar de la insurgencia hutí en Saná, a 10 de octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La misión de la Unión Europea para Yemen ha pedido a la insurgencia hutí, autoridad de la capital, Saná, que ponga en libertad a todos los periodistas que mantiene detenidos desde hace meses, según han denunciado en varias ocasiones organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

De hecho, la FIP denunció a finales del mes pasado el secuestro de un reportero, Majed Zayed, colaborador de medios de comunicación independientes con sede en Yemen como Nafzet Al Yemen, Almawqea Post y Mda Press, cuando salía de un centro médico en Saná, la capital de Yemen.

Zayed y el escritor Oras Al Iryani se encuentran desaparecidos desde la última semana de septiembre tras ser arrestados por el grupo hutí en la capital.

Desde mayo hasta estos últimos dos secuestros, Reporteros sin Fronteras había informado de que al menos siete reporteros fueron secuestrados por los insurgentes y se encuentran o bien en paradero desconocido o en las cárceles del país.

"Los trabajadores de los medios de comunicación siguen enfrentándose a graves riesgos por ejercer su labor en Yemen", lamenta la misión de la UE en un mensaje en su cuenta de X durante la conmemoración, este domingo, del Día del Fin de la Impunidad de los delitos y crímenes contra la prensa.

"Condenamos todas las violaciones contra periodistas y exigimos su protección permanente", ha añadido la misión de la UE, antes de exigir la liberación inmediata de todos los reporteros detenidos.