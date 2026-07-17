La UE exige a Rusia que asuma su responsabilidad 12 años después del derribo del vuelo MH17 en Ucrania

Archivo - Ofrendas florales durante un acto conmemorativo por el décimo aniversario del derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines (MH17), en Martin Place, Sídney - Dan Himbrechts/AAP/dpa - Archivo

BRUSELAS 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reiterado este viernes su exigencia a Rusia de que asuma su responsabilidad en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas, entre ellas 80 niños de 17 nacionalidades, con motivo del duodécimo aniversario de la tragedia, ocurrida el 17 de julio de 2014 sobre territorio ucraniano entonces controlado por separatistas prorrusos.

Así lo ha reclamado en un comunicado en nombre de los Veintisiete la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló el pasado 9 de julio que Rusia es "responsable" del derribo del avión y de la muerte de las casi 300 personas a bordo.

Tras señalar que, según el TEDH, Moscú también es culpable del sufrimiento adicional causado a los familiares de las víctimas, ha celebrado que el tribunal podrá ahora "determinar las consecuencias de las vulneraciones y las indemnizaciones a pagar".

También ha incidido en que el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó el 12 de mayo de 2025 que Rusia "incumplió" la prohibición internacional de usar armas contra aeronaves civiles en vuelo, y le ordenó que entablara negociaciones con los países que les demandaron ante el TEDH y la propia OACI --Países Bajos y Australia-- para ofrecerles "reparaciones completas" por el derribo del vuelo.

"La sentencia del TEDH y la decisión del Consejo de la OACI constituyen pasos importantes hacia la verdad, la justicia y la rendición de cuentas para todas las víctimas del vuelo MH17, sus familiares y seres queridos. La UE reitera su llamamiento a la Federación Rusa para que acepte su responsabilidad por esta tragedia y coopere plenamente en los esfuerzos por hacer justicia", ha indicado Kallas.

El vuelo MH17, que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado el 17 de julio de 2014 sobre el este de Ucrania por un misil tierra-aire, en una zona entonces bajo control de separatistas prorrusos. En el siniestro murieron las 283 personas que viajaban a bordo del avión y los 15 miembros de la tripulación, procedentes de una decena de países. Entre las víctimas mortales se encontraban 196 ciudadanos neerlandeses --la nacionalidad más numerosa--, 43 malasios y 38 australianos, además de ciudadanos de Reino Unido, Alemania, Bélgica, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda e Indonesia.