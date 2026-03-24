La UE firma con Ghana su primera alianza de seguridad y defensa con un país africano

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, estrecha la mano de la vicepresidenta de Ghana, Opoku-Agyemang, en Accra (Ghana) - EEAS

BRUSELAS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado una alianza de seguridad y defensa con Ghana, el primer acuerdo de este tipo con un país africano de la UE, y por la que ambas partes colaborarán estrechamente en áreas como la lucha contra el terrorismo, la prevención de conflictos y la ciberseguridad.

Así lo ha asegurado durante este lunes durante una rueda prensa conjunta desde la capital ghanesa, Accra, con la vicepresidenta del país, Opoku-Agyemang, en la que ha destacado que la UE y Ghana "comparten una larga colaboración" que va mucho más allá del desarrollo y el comercio, y que el Estado del África Occidental es "es un pilar de paz y democracia en la región".

"Hoy damos un paso más allá al firmar una nueva alianza en materia de seguridad y defensa. Se trata de la primera de su tipo en un país africano, y es importante porque la seguridad en Europa y África está profundamente interconectada", ha indicado la jefa de la diplomacia europea.

Tras la firma del acuerdo de seguridad, ha hecho entrega de equipo militar como drones de vigilancia, armas antidrones y motocicletas, todo parte del paquete de 50 millones de euros que la Unión Europea ha entregado a Ghana desde 2023.

"Lo que ven hoy aquí es una demostración tangible de lo que nuestra alianza puede lograr", ha subrayado Kallas, que ha resaltado la "creciente inestabilidad en la región", motivo por el que la UE "apoya a las Fuerzas Armadas de Ghana en el norte del país y más allá" para combatir el terrorismo, reforzar la seguridad fronteriza y mejorar la seguridad marítima.

Kallas ha proseguido recordando que tanto la UE como Ghana "se enfrentan a amenazas a la paz y la seguridad", y que "de distintas maneras, ambos" lidian con guerras en sus regiones vecinas; como por ejemplo en Ucrania, en el caso de la UE; o en Sudán y el resto del Sahel, por parte del país africano.

"Más allá de las consecuencias económicas, el reclutamiento inmoral de ciudadanos africanos por parte de Rusia se aprovecha de las dificultades económicas. Sus ciudadanos no deberían verse involucrados en una guerra que no les pertenece", ha aprovechado para concluir la Alta Representante.