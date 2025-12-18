La UE impone sanciones a 41 buques de la 'flota fantasma' rusa

Archivo - Buque petrolero junto a la costa de Ruegen, en Alemania. - Stefan Sauer/dpa - Archivo

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha redoblado este jueves las sanciones a la 'flota fantasma' rusa que utiliza Rusia para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa, añadiendo a 41 nuevos buques a su 'lista negra'.

Con este paso, el bloque europeo busca restar ingresos a la maquinaria bélica de Rusia y refuerza una 'lista negra' que ya contabiliza 597 embarcaciones. Estos navíos, muchos de ellos buques petroleros, están sujetos a la prohibición de acceso a puertos y a la prohibición de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

La UE estrecha el cerco a la flota fantasma y señala a buques que eluden el mecanismo del tope al precio del petróleo o que apoyan el sector energético de Rusia, así como responsables del transporte de material militar ruso o el grano ucraniano sustraído a Ucrania.

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción este paso, insistiendo en que atacar a la flota en la sombra de Rusia "es un punto crítico" para limitar los ingresos que Rusia. "Al imponer restricciones a la flota en la sombra, la UE incrementa efectivamente los costos para Rusia, interrumpe sus operaciones marítimas y detiene sus relaciones con operadores de la UE", ha señalado.

Bruselas advierte de que los sancionados también implican "graves riesgos para la seguridad marítima" y el medio ambiente, ya que en su mayoría se trata de navíos antiguos y que están poco asegurados.

Este paso se suma a las recientes sanciones contra nueve empresas e individuos, incluyendo a empresarios vinculados con las petroleras estatales rusas, Rosneft y Lukoil. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la UE ha aplicado medidas punitivas contra 2.600 personas y entidades, la mayoría contenida en las 19ª tandas de sanciones.