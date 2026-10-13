La UE iniciará conversaciones con Ucrania y Moldavia en dos nuevas áreas del proceso de adhesión

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić (centro), la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos (izquierda), y el ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, Thomas Byrne (derecha), tras la 29ª Conferencia de Adhesión UE-Montenegro - THOMAS BYRNE EN X

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete de la Unión Europea (UE) han acordado este lunes en Luxemburgo iniciar conversaciones sobre dos nuevas áreas, competitividad y el mercado único, en las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia al bloque comunitario.

"Acojo con satisfacción la decisión tomada hoy por los Estados miembros de la UE de abrir dos nuevos grupos de negociación con Ucrania y Moldavia. Esperamos poder abrir todos los grupos restantes lo antes posible", ha manifestado en redes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Lo ha hecho citando una publicación del ministro de Asuntos Europeos y Defensa irlandés, Thomas Byrne, cuyo país ostenta la Presidencia de la UE y que ha sido quien ha anunciado la apertura de las negociaciones en los clústeres dos y tres tanto con Kiev como con Chisináu.

De este modo, las siguientes conversaciones sobre la adhesión de estos países abarcarán, por un lado, la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, mientras que, en cuanto a competitividad, abordarán temas como política económica y fiscal, educación e investigación.

Son dos de los seis clústeres que engloban 33 de los 35 capítulos incluidos en el proceso de negociación para la adhesión a la Unión Europea, un mecanismo diseñado con el objetivo de garantizar que el país candidato cumpla todos los requisitos para ser miembro.

MONTENEGRO Y ALBANIA CIERRAN CAPÍTULOS

El ministro irlandés para Asuntos Europeos, que ha subrayado que "la ampliación es una necesidad geopolítica para la UE", también ha confirmado en su publicación en redes la conclusión de tres capítulos en las negociaciones con Montenegro y de uno con Albania.

"Me enorgullece que (...) hayamos cerrado provisionalmente tres capítulos de negociación más. Con 21 capítulos de negociación ya cerrados provisionalmente, Montenegro sigue avanzando hacia el cierre de todos los capítulos restantes", ha declarado Byrne, según recoge el comunicado del Consejo de la UE sobre la conclusión provisional de las negociaciones en los capítulos de política económica y monetaria, estadísticas y política social y empleo.

De este modo, a Montenegro apenas le quedarían doce capítulos de los 33 a negociar en este proceso, estando todos ellos ya abiertos.

Sobre estos progresos ha mostrado también su satisfacción António Costa, que ha destacado que "la ampliación de la UE sigue avanzando, impulsada por las reformas en los países candidatos y el firme compromiso de la UE".

"Vuestro futuro está en la Unión Europea. Mantengamos este impulso", ha reivindicado el presidente del Consejo Europeo acerca de los cuatro países involucrados.