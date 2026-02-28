La UE insta a Afganistán y Pakistán a dialogar para una desescalada "inmediata"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha condenado este sábado la escalada de violencia en la frontera entre Afganistán y Pakistán y ha instado a las partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo, al tiempo que ha exigido una desescalada "inmediata", así como el respeto de todas las partes al Derecho Internacional.

"Hacemos un llamamiento a todos los actores para que desescalen de inmediato y cese las hostilidades tras el marcado aumento de la violencia en Afganistán y Pakistán, incluidos los ataques transfronterizos y los ataques reportados en las últimas 24 horas, que podrían tener graves consecuencias para la región", reza un comunicado oficial compartido por el Consejo Europeo en redes sociales.

Desde Bruselas han puesto el foco en el uso del territorio afgano "para amenazar o atacar a otros países" y han apelado directamente a las autoridades 'de facto' de Afganistán para reclamar "medidas eficaces contra todos los grupos terroristas que operan en o desde" el país.

"Instamos a ambas partes a dialogar", insiste la nota, que otorga una relevancia central al "pleno" respeto del Derecho humanitario y, particularmente, a la protección de los civiles y de la infraestructura civil. "Deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar más daños a la población civil", ha enfatizado la Alta Representante.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran que los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados contra "campamentos y escondites terroristas" del grupo Tehri-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

Las autoridades talibán afganas han denunciado este viernes que los ataques aéreos desencadenados desde esta pasada madrugada por el Ejército paquistaní contra su territorio han dejado al menos 19 civiles muertos y 26 heridos solo en las provincias de Jost y Paktika.

El balance ha sido proporcionado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, quien ha denunciado que la mayoría de las víctimas son "mujeres y niños". "Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos", ha señalado en redes sociales.

Por su parte, el Ejército de Pakistán ha elevado --también este viernes-- a 297 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos doce militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.

El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que habla de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados, y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo Afganistán.