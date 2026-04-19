La UE lamenta la muerte del militar francés de la FINUL y sigue apuntando a Hezbolá como posible culpable

Imagen de archivo de una patrulla de la FINUL en Líbano - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado el ataque que mató el sábado a un militar francés de la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y se ha suscrito a la hipótesis barajada por el Gobierno francés de que las milicias de Hezbolá están detrás del asalto aunque el partido chií libanés ha negado toda vinculación.

"La Unión Europea condena el ataque contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que se cobró la vida de un casco azul francés y que, con toda probabilidad, fue perpetrado por Hezbolá", ha manifestado en un comunicado.

"Expresamos nuestra plena solidaridad con Francia y Naciones Unidas, ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a la familia de la víctima y deseamos una pronta recuperación a los heridos", añade el comunicado en el que exige al Gobierno libanés "una investigación rápida, exhaustiva e independiente para garantizar que los responsables rindan cuentas".

"La Unión Europea insta a todas las partes a respetar el alto el fuego acordado y pide a Hezbolá que se desarme y cese inmediatamente sus ataques. Reiteramos nuestro compromiso con la soberanía y la estabilidad del Líbano, así como con la desescalada en la región", concluye la UE.

El ataque dejó además tres militares franceses heridos y será un tema esencial a tratar en la reunión que mantendrán esta próxima semana Macron y el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien tiene por delante la complicada tarea de concretar el desarme de Hezbolá en unas inminentes conversaciones directas con Israel.

Hezbolá ya ha avisado de que no tiene la más mínima intención de desarmarse sin garantías de seguridad y ha exigido igualmente la retirada inmediata de las fuerzas militares israelíes que ocupan ahora mismo parte del sur de Líbano.