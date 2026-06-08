La UE libera 2.800 millones a Kiev para reformas mientras ultima el primer pago del préstamo de 90.000 millones

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha desembolsado este lunes 2.800 millones de euros para apoyar a Kiev en las necesidades de financiación y en la agenda de reformas necesaria para avanzar hacia el proyecto europeo; un apoyo que se produce mientras el bloque ultima el primer pago del préstamo de 90.000 millones que Bruselas mantiene que se producirá este mismo mes de junio.

El pago liberado este lunes es el séptimo tramo del apoyo canalizado mediante el Fondo para Ucrania que, ligado también a reformas en Kiev, ha supuesto ya una ayuda de 29.500 millones de euros al presupuesto estatal de Ucrania.

Se produce, además, después de que el Gobierno ucraniano haya acometido reformas en varios sectores estratégicos, entre ellos la gestión de las finanzas públicas, el poder judicial, los mercados financieros, el capital humano, el entorno empresarial, la energía, la agricultura, las materias primas críticas, la digitalización y la transición ecológica.

"La rapidez y el compromiso de Ucrania para llevar a cabo reformas significativas han hecho merecedor de este pago y ahora también estamos allanando el camino para seguir avanzando en las negociaciones de adhesión", ha declarado en un comunicado la comisaria de Ampliación, Marta Kos, días después de que los 27 iniciaran la preparación técnica para abrir el primer bloque de negociación para la adhesión el próximo 15 de junio; una vez constatado que el nuevo Gobierno húngaro ha retirado el veto anterior de Budapest a cualquier avance con Kiev.

PRIMER PAGO DE LOS 90.000 MILLONES EN JUNIO

Entretanto, la Comisión Europea mantiene que el primer pago del préstamo de 90.000 millones de euros para los dos próximos años a Kiev podrá cumplirse "este mismo mes de junio", aunque prefiere no ofrecer una fecha concreta aún, ya que se están finalizando los últimos pasos técnicos para formalizar todos los procedimientos.

"La buena noticia es que sucederá este junio. Aún no puedo precisar la fecha exacta, pero estamos hablando de un total de 9.100 millones lo que llegará a Ucrania en el curso de este mes", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz económica del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari, en referencia al primero monto que se desbloqueará.

De esta cifra, ha detallado el portavoz, 5.900 millones de euros se destinará al gasto militar que requiere Kiev para responder a la guerra de invasión rusa y otros 3.200 millones de euros a cubrir necesidades urgentes del presupuesto estatal.