La UE y México estrechan su alianza comercial en una apuesta por el multilateralismo frente a las tensiones con Trump

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Consejo Europeo, António Costa, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la VIII Cumbre UE-México, acompaados también por los responsables de Comercio y Exteriores. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y México han firmado este viernes los acuerdos que estrechan su alianza comercial y política, en una apuesta por el multilateralismo y la supresión de barreras arancelarias en contraposición a las tensiones geopolíticas y económicas con la Administración estadounidense de Donald Trump.

"Los acuerdos que cerramos en Ciudad de México son una auténtica declaración geopolítica, una demostración de nuestro compromiso con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas", ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han viajado a la capital mexicana para firmar los acuerdos junto a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, ha destacado tras la firma que "en un momento de creciente incertidumbre global, la UE y México apuestan por la apertura, la colaboración y la ambición"; al tiempo que ha puesto en valor que la modernización del acuerdo comercial vaya a fortalecer la fiabilidad de las cadenas de suministro, crear nuevas oportunidades para las empresas e inversores y acercará a las economías de ambas regiones".

Sefcovic ha querido también celebrar especialmente la consagración de una "mayor cooperación en materia de minerales críticos, dado que México es un proveedor líder de varias materias primas esenciales".

La Unión Europea y México cuentan desde el año 2000 con un Acuerdo Global que sienta las reglas de sus relaciones comerciales y políticas, pero les ha llevado una década negociar una revisión que actualice el marco de asociación acorde a las nuevas necesidades y tensiones geopolíticas que ahora se materializa en la firma de dos acuerdos, el de asociación y el comercial.

El primero necesitará superar procesos de ratificación en todos los parlamentos nacionales para entrar en vigor, mientras que el comercial, de competencia europea en el caso de los 27, requiere únicamente el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos).

En estos 25 años desde que se estableció el primer acuerdo global, el comercio de bienes entre la UE y México se ha cuadruplicado y, en la actualidad, más de 43.000 empresas europeas exportan a México, en su mayoría pymes, mientras que más de 11.000 empresas de la UE operan en el país.

El nuevo régimen aborda un amplio abanico de áreas como la seguridad y justicia, el desarrollo sostenible y el cambio climático, la transformación digital y los Derechos Humanos; con el compromiso de reafirmar la defensa de valores compartidos como son el Estado de derecho, el multilateralismo y la protección de derechos fundamentales.

En este marco, la UE y México prevén mantener un diálogo periódico de alto nivel sobre Derechos Humanos, seguridad y justicia y sobre cómo afrontar, prevenir y combatir la corrupción.

En cuanto al acuerdo comercial, el objetivo es "impulsar significativamente" el acceso al mercado mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, la mejora del acceso a los mercados de contratación pública y la apertura de oportunidades de inversión y servicios.

En particular, el pacto eliminará los altos aranceles sobre exportaciones clave de la UE, especialmente productos agroalimentarios, y mejorará las condiciones para sectores como la maquinaria, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte.

Asimismo, garantizará la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas, para salvaguardar los productos regionales distintivos de alimentos y bebidas en el mercado mexicano. En concreto, México protegerá 232 bebidas espirituosas y otras 336 Indicaciones Geográficas Europeas para vinos, cervezas y alimentos.

Los nuevos acuerdos incluyen compromisos jurídicamente vinculantes en materia de derechos laborales, protección del medio ambiente, cambio climático y conducta empresarial responsable, además de recoger el compromiso compartido de promover el empoderamiento económico y los derechos de las mujeres. Además se crea un mecanismo de solución de controversias para hacer cumplir dichos compromisos.