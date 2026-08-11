La UE moviliza 100.000 euros de ayuda inmediata tras el terremoto en Colombia y activa Protección Civil

Fotografía tomada el 10 de agosto de 2026 que muestra un vehículo dañado tras el terremoto en Cali, Colombia. - STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto
BRUSELAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha movilizado 100.000 euros para prestar asistencia inmediata a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha confirmado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE a petición de las autoridades colombianas.
"Hemos actuado ya con una primera asistencia rápida", ha explicado este martes la portavoz comunitaria de Ayuda Humanitaria, Eva Hrncirova, quien ha detallado que los fondos han sido reasignados a través de la Cruz Roja Alemana, presente sobre el terreno, para atender las necesidades más inmediatas de la población en la región del Chocó.
Bruselas ha activado además el servicio europeo de cartografía por satélite Copernicus para contribuir a determinar el alcance del desastre y facilitar información para las operaciones de emergencia.
"Estamos en contacto con las autoridades colombianas. Han activado nuestro Mecanismo de Protección Civil", ha indicado la portavoz, que ha explicado que el Ejecutivo comunitario espera ahora disponer de más datos sobre la magnitud de los daños y las necesidades sobre el terreno para determinar qué apoyo adicional será necesario.
En paralelo, la UE ha puesto en marcha su dispositivo de asistencia consular en situaciones de crisis para apoyar a los ciudadanos europeos afectados por el terremoto, según ha anunciado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.