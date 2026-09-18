La UE no reconoce las elecciones de Osetia del Sur y acusa a Rusia de avanzar hacia su "anexión ilegal"

Archivo - Protestas en Tbilisi, capital de Georgia. - Moe Zoyari / Zuma Press / Europa Press - Archivo

BRUSELAS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha rechazado este viernes las denominadas elecciones presidenciales celebradas en la región separatista ocupada de Osetia del Sur, en Georgia, declarando su resultado "nulo y sin efecto", al tiempo que ha acusado a Rusia de dar pasos hacia una futura "anexión ilegal" del territorio georgiano.

En una declaración en nombre de los Veintisiete, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado que no reconoce los marcos constitucional y jurídico bajo los que se han organizado los comicios de este 18 de septiembre, incluidas las recientes modificaciones introducidas para su celebración.

Además, ha condenado "firmemente" las acciones emprendidas por Moscú para "lograr el nombramiento de un funcionario ruso como presidente de facto" de la región separatista ocupada de Osetia del Sur, y ha lamentado la firma, el 9 de mayo de 2026, del denominado tratado sobre la 'Profundización de la Interacción entre Aliados'.

También ha censurado "los continuos intentos de Rusia de "consolidar su control mediante la incorporación de Osetia del Sur" a las esferas política, militar, económica y judicial rusas. Estas medidas, ha sostenido, "son contrarias a la resolución pacífica del conflicto" y representan "pasos hacia una futura anexión ilegal de la región separatista ocupada" por parte de Rusia.

"Este tipo de acciones consolidan sistemáticamente la división, ponen en peligro la seguridad y la estabilidad regionales y constituyen una grave violación del Derecho Internacional", ha añadido Kallas en su declaración.

Dicho esto, ha reafirmado su compromiso con una resolución pacífica del conflicto en Georgia, también mediante su copresidencia de las Conversaciones Internacionales de Ginebra y la Misión de Observación de la Unión Europea (EUMM) en Georgia.

La Unión Europea ha instado a Rusia a "respetar la soberanía de Georgia" y a "poner fin a todas las actividades que socavan la integridad territorial del Estado georgiano", reiterando su apoyo "inquebrantable" a la soberanía de Georgia "dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".