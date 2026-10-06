La UE se ofrece a enviar una misión de observación a las elecciones legislativas palestinas de noviembre

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas - Moawia Atrash/dpa

BRUSELAS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha ofrecido este martes enviar una misión de observación electoral del bloque comunitario para auditar de cara a las elecciones legislativas palestinas previstas para el próximo mes de noviembre, que serían las primeras de este tipo en casi 20 años.

"La Unión Europea está lista para desplegar una Misión de Observación Electoral para las elecciones legislativas palestinas previstas para noviembre", ha informado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales, revelando que ese fue uno de los principales asuntos que abordó en una reciente llamada con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Huseín al Sheij.

Para Kallas, los palestinos tienen derecho a elegir a sus representantes "en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes", defendiendo que, "tras casi 20 años sin elecciones parlamentarias", la cita con las urnas prevista para noviembre supondría una oportunidad "largamente esperada" para "renovar la legitimidad de las instituciones palestinas".

Las elecciones legislativas están convocadas para el próximo 28 de noviembre en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, según el decreto aprobado en julio por el presidente palestino, Mahmud Abbas. La Comisión Electoral Central palestina mantiene en marcha los preparativos para los comicios donde se elegirán a los representantes que conformarán el próximo Consejo Legislativo Palestino.

Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en enero de 2006, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se impuso a Al Fatá. Desde entonces no se han celebrado nuevos comicios parlamentarios, en un contexto marcado por la división política palestina y la ruptura entre Hamás, que tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, y la Autoridad Palestina, encabezada por Al Fatá y con sede en Cisjordania.