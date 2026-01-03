La UE pide al Gobierno iraní "diálogo" y "contención" ante las protestas

La Alta Representante de la Política Exterior de Seguridad de la UE, Kaja Kallas
La Alta Representante de la Política Exterior de Seguridad de la UE, Kaja Kallas - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 3 enero 2026 23:24
MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE ha emplazado este sábado al Gobierno iraní a recurrir al "diálogo" y ejercer "contención" ante las protestas registradas en Irán.

"Estamos preocupados por las informaciones sobre muertes y heridos. Instamos a las fuerzas de seguridad de Irán a ejercer la máxima contención en respuesta a las protestas pacíficas", ha apelado la UE en un comunicado. La respuesta ante los "problemas socio-económicos" debe ser un "diálogo incluyente" y "no la violencia", ha planteado.

Asimismo, han pedido la liberación "inmediata" de todos los individuos que han sido detenidos "por ejercer sus derechos".

"Instamos a las autoridades iraníes a respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y a permitir el libre flujo de la información en Internet", han añadido.

