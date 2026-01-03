La UE pide al Gobierno iraní "diálogo" y "contención" ante las protestas

La Alta Representante de la Política Exterior de Seguridad de la UE, Kaja Kallas - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE ha emplazado este sábado al Gobierno iraní a recurrir al "diálogo" y ejercer "contención" ante las protestas registradas en Irán.

"Estamos preocupados por las informaciones sobre muertes y heridos. Instamos a las fuerzas de seguridad de Irán a ejercer la máxima contención en respuesta a las protestas pacíficas", ha apelado la UE en un comunicado. La respuesta ante los "problemas socio-económicos" debe ser un "diálogo incluyente" y "no la violencia", ha planteado.

Asimismo, han pedido la liberación "inmediata" de todos los individuos que han sido detenidos "por ejercer sus derechos".

"Instamos a las autoridades iraníes a respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y a permitir el libre flujo de la información en Internet", han añadido.