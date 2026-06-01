La UE pide a Israel que detenga su escalada militar en Líbano y respete la soberanía del país

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BRUSELAS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha instado este lunes a Israel a detener su escalada militar en Líbano y a respetar la soberanía y la integridad territorial del país, en plena intensificación de los ataques israelíes contra territorio libanés.

"Pedimos a Israel que detenga su escalada militar en Líbano y que respete la soberanía y la integridad territorial de Líbano", ha señalado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Esta declaración llega después de una nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur de Líbano esta madrugada que han dejado al menos ocho muertos y 19 heridos, entre ellos cinco niños, en la localidad de Deir Zahrani, en el distrito de Nabatiyé.

Los ataques se producen además en el marco de la expansión de la ofensiva israelí anunciada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha asegurado que sus órdenes pasan por "afianzar y extender" el control israelí sobre zonas anteriormente dominadas por Hezbolá.

El portavoz comunitario ha reclamado que continúen los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión en la región, incluidos los impulsados por Estados Unidos, y ha reiterado el respaldo europeo a una solución negociada que evite una nueva escalada del conflicto.

"El pueblo de Líbano ya ha soportado enormes dificultades. No eligió esta guerra y esta guerra no es suya", ha afirmado El Anouni, quien ha defendido que tanto libaneses como israelíes tienen derecho a vivir "en paz, seguridad y dignidad", libres de la amenaza de un nuevo conflicto.

Preguntado además por el futuro de la presencia internacional en el sur de Líbano, el portavoz comunitario ha sostenido que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores ya avanzó que los Estados miembro estudian una nueva misión destinada a reforzar el control estatal en el país.

Aunque ha evitado dar detalles sobre el posible resultado de esas conversaciones, ha insistido en que el compromiso europeo con la seguridad y la estabilidad de Líbano sigue siendo "inquebrantable".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este mismo lunes al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en Beirut, en el marco de la intensificación de la ofensiva y la invasión terrestre del país vecino.