La UE pide a Kosovo "pasar página" al bloqueo político y colaboración "constructiva" para formar gobierno

Archivo - El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, durante una reunión en Pristina. - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha señalado este lunes que las elecciones en Kosovo donde el partido Vetëvendosje, VV, del primer ministro kosovar, Albin Kurti, se ha hecho con la victoria, deben servir para "pasar página" al bloqueo político del último año, insistiendo en que ahora las formaciones colaboran de forma "constructiva" para formar gobierno.

"Las elecciones democráticas e inclusivas de Kosovo abren la puerta a pasar página tras más de un año de estancamiento político. Los líderes políticos deben ahora colaborar de forma constructiva para garantizar la rápida formación de un gobierno", ha apelado la jefa de la diplomacia europea sobre los comicios en Kosovo que, en todo caso, vuelve a repetir el escenario político anterior.

En este sentido, Kallas ha sostenido que sigue siendo "esencial" que se den pasos en el diálogo entre Belgrado y Pristina para la normalización de las relaciones entre ambos, incidiendo en que esto está vinculado a la "trayectoria europea" de Kosovo.

Lo cierto es que los resultados son muy similares a los de las elecciones de febrero de 2025, cuando el partido de Kurti logró un 42,3% de votos. Sin embargo, el Parlamento kosovar salido de esas elecciones no pudo investir a un gobierno y se tuvieron que repetir los comicios en diciembre.

Las elecciones eran las terceras en año y medio y trataban de resolver la parálisis política en Pristina, con un Parlamento apenas operativo ni presidente en firme por las, aparentemente, insalvables discrepancias entre el partido de Kurti y la oposición del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK), que han cosechado el 21,5% y el 17,97% de los apoyos, respectivamente.