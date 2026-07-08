La UE pide respetar el alto el fuego entre EEUU e Irán después de que Trump haya dado por roto el acuerdo

Archivo - Banderas de la UE en Bruselas - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha pedido este miércoles que "todos los actores" respeten "plenamente" el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dado por acabado el acuerdo y haya cargado contra los dirigentes iraníes, a los que ha calificado de "escoria" y "gente enferma".

"Es crucial que todos los actores respeten plenamente el alto el fuego, apliquen la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU y se abstengan de acciones que pongan en peligro el proceso diplomático en curso", ha subrayado el portavoz del Servicio de Acción Exterior Europeo, Anouar El Anouni, al ser preguntado por las declaraciones del presidente estadounidense desde Ankara (Turquía), donde participa en la cumbre de líderes de la OTAN.

El Anouni ha evitado, en todo caso, dar por roto el acuerdo pese a las declaraciones del mandatario estadounidense y, preguntado expresamente por esta cuestión, ha recalcado que la posición de Bruselas "es bastante clara" y "no deja lugar a confusión".

"Está claro que sólo la diplomacia puede aportar una solución sostenible", ha añadido, además de reiterar que "es crucial" respetar la tregua, después de que Trump asegurara que, "en lo que a él respecta", el alto el fuego "se acabó" y descartara retomar las negociaciones con Teherán al considerar que "es una pérdida de tiempo" tratar con las autoridades iraníes porque son "mentirosos" y no cumplen los acuerdos.

Aunque ha señalado que los negociadores del memorando aún "quieren negociar", Trump ha insistido en que no ve sentido a mantener esos contactos porque las autoridades iraníes son "tramposas" y "de otra escuela".

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen horas después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz, a los que la Guardia Revolucionaria respondió asegurando haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

KALLAS ASUME QUE VIOLAR EL ALTO EL FUEGO COMPLICA LAS CONVERSACIONES DE PAZ

En un mensaje compartido poco antes en redes sociales, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha asumido que los "intercambios de fuego entre Estados Unidos e Irán complican aún más las ya tensas conversaciones para poner fin a la guerra", al tiempo que ha tachado de "inaceptables" los ataques de Teherán contra Bahréin y Kuwait.

"Bajo el memorando, Teherán se comprometió a reabrir el estrecho de Ormuz. Sus recientes ataques contra buques cerca del estrecho violan ese compromiso y amenazan con interrumpir la reanudación de los suministros de energía. La libertad de navegación no debe ser restringida", ha razonado la política estonia.

Finalmente, la jefa de la diplomacia europea ha apuntado que en los márgenes del próximo consejo de ministros de Exteriores de la UE, el lunes en Bruselas, los 27 se reunirán con sus homólogos del Golfo "para discutir cómo podemos trabajar juntos para apoyar la implementación del acuerdo y preservar la libertad de navegación en el estrecho, así como en el Mar Rojo".