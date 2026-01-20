La UE propone prohibir las exportaciones a Irán de componentes para la fabricación de drones y misiles

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en el Parlamento Europeo. - PHILIPPE BUISSIN

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este martes prohibir las exportaciones a Irán de componentes para la producción de drones y misiles y ha anunciado que sigue trabajando en nuevas sanciones contra Teherán en respuesta a la represión del régimen iraní durante las protestas que están teniendo lugar en el país de Oriente Próximo.

Así lo ha anunciado la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, durante su intervención en un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) sobre la "brutal represión" contra los manifestantes en Irán, en el que ha apoyado "las legítimas reivindicaciones del pueblo iraní".

"Hoy proponemos nuevas restricciones a la exportación de componentes que Irán puede utilizar para la producción de drones y misiles. Esto limitará aún más la capacidad de Irán para alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania", ha defendido la jefa de la diplomacia europea.

Kallas ha recordado que la UE ya ha impuesto sanciones a Irán dirigidas a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, actividades de proliferación nuclear y el apoyo de Irán a la guerra de Rusia en Ucrania.

También ha detallado que la Comisión sigue trabajando en nuevas sanciones "en respuesta a la brutal represión de las autoridades iraníes contra los manifestantes", examinando "activamente qué otras medidas se pueden adoptar".

Con todo, la Comisión ya lleva días trabajando con los 27 en el nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de los Estados miembro tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.