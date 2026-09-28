La UE prorroga hasta junio de 2027 sus misiones en Rafá y los territorios palestinos

Archivo - Cruce de Rafá en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

BRUSELAS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha prorrogado hasta junio de 2027 sus misiones en Rafá --en la frontera entre Gaza y Egipto-- y en los territorios palestinos, cuyos mandatos recibieron ya una prórroga de tres meses que expira este mismo septiembre.

En concreto, los Veintisiete han dado luz verde a ampliar otros nueve meses tanto la misión de asistencia fronteriza en Rafá (EUBAM Rafá), como la misión de policía de la UE en Palestina (EUPOL COPPS), tras una "revisión estratégica" de las mismas y de contar con sendas cartas de autorización remitidas por la Autoridad Palestina y de Israel.

La UE retomó su misión en Rafá a finales de enero de 2025, en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y Hamás y que permitió evacuar a personas enfermas y heridas en la Franja.

El objetivo ahora es apoyar la gestión del paso fronterizo, donde la misión civil de la UE presta asistencia, supervisión y asesoramiento al personal palestino encargado del cruce, que conecta la Franja de Gaza con Egipto.

Por su parte, EUPOL COPPS desarrolla labores de asesoramiento a la policía palestina y a la cadena de justicia penal en Cisjordania, con el objetivo de reforzar los medios con que cuentan las instituciones palestinas en estos ámbitos.

Activa desde enero de 2006, el mandato actual de EUPOL COPPS se centra en apoyar a la Policía Civil Palestina y a las instituciones judiciales en general, tanto en el ámbito policial civil como en el de la justicia penal, principalmente en Cisjordania.