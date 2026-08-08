La UE prosigue sus contactos con Marruecos y agradece su esfuerzo con España para resolver la crisis de Ceuta

Militares en Ceuta (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Lucas

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha explicado este sábado que, una semana después de la crisis migratoria que estalló en Ceuta, continúa "en contacto regular" con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, al tiempo que ha agradecido a los gobiernos de ambos países sus esfuerzos para terminar de resolver los retornos.

"La UE valora los esfuerzos conjuntos de Marruecos y España para controlar la situación y garantizar que la gran mayoría de las personas que llegaron hayan regresado a Marruecos", ha manifestado Suica en un comunicado publicado en redes sociales.

"Estos esfuerzos continúan. Nos comprometemos a trabajar juntos y seguimos de cerca la situación", ha añadido la comisaria europea antes de volver a responsabilizar a las "mafias" y a sus "falsas promesas" de la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma desde el norte de Marruecos el jueves y el viernes de la semana pasada; un incidente que terminó con decenas de muertos, la inmensa mayoría ahogados.

"No podemos ni permitiremos que los traficantes pongan en riesgo la vida de las personas con falsas promesas. La lucha contra la migración irregular, y en especial contra los traficantes, es un desafío común. Un desafío que solo podemos afrontar juntos", ha añadido.