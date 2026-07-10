La UE recuerda el genocidio de Srebrenica y pide a los líderes bosnios "responsabilidad" frente a la división

Archivo - Bandera de Bosnia y Herzegovina - SEAN GALLUP - Archivo

BRUSELAS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha recordado este viernes la memoria de los más de 8.300 hombres y niños bosnios asesinados en el genocidio de Srebrenica, que cumple este sábado 31 años, y ha pedido "responsabilidad" a los líderes políticos de Bosnia y Herzegovina "y de toda la región" para que opten por la responsabilidad "en lugar de la división".

En un comunicado conjunto, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, han compartido "el dolor" de quienes sufren "la angustia de la incertidumbre" sobre sus seres queridos desaparecidos y han expresado su apoyo a los supervivientes "cuyas vidas quedaron destrozadas" en julio de 1995.

"Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas del genocidio", han señalado en la carta, en la que señalan que el genocidio de Srebrenica "se encuentra entre los episodios más oscuros de la historia de Europa", y que recuerda a todos la "obligación" de "construir" sociedades pacíficas, proteger la vida y la dignidad humanas y defender "los valores fundamentales sobre los que se funda la Unión Europea".

Kallas y Kos han querido honrar a las víctimas defendiendo "la verdad histórica, preservando su memoria" y asegurando que "las lecciones de Srebrenica" perduren para las generaciones futuras, en el día 11 de julio, fechado hace dos años por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995.

"En Europa no hay lugar para la negación del genocidio, el revisionismo ni la glorificación de criminales de guerra convictos", prosigue el comunicado, en el que hacen un llamamiento a los líderes de Bosnia y Herzegovina y de toda la región "para que opten por la responsabilidad en lugar de la división, el diálogo en lugar de la confrontación", y para que apoyen el proceso de búsqueda e identificación de las víctimas restantes.

Sanar las heridas del pasado, han sostenido, "requiere valentía, un compromiso sincero y una auténtica voluntad de reconciliación". Además, han reafirmado el compromiso de la Unión Europea "con el futuro europeo" de Bosnia y Herzegovina "como país soberano, unido, multiétnico y democrático".