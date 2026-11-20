El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, charla con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la segunda cumbre UE-Reino Unido desde el Brexit. - Hannah Mckay/PA Wire/dpa

BRUSELAS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido se han emplazado este viernes a una "tormenta de ideas" sobre hasta dónde quieren llevar el 'reset' (reinicio, en inglés) de las relaciones mermadas tras el Brexit, un debate que Londres quiere primero tener internamente y para el que los europeos se muestran con "mente abierta", aunque recuerdan que el acercamiento al bloque conlleva obligaciones además de derechos.

"Trataremos de llevar a cabo un proceso informal de 'tormenta de ideas' con nuestros colegas aquí para analizar cuáles son esas opciones", ha expresado el primer ministro británico, Andy Burnham, en una rueda de prensa en Bruselas, acompañado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los tres mandatarios se han dado cita en Bruselas este viernes para celebrar la segunda cumbre desde el Brexit, con la voluntad de escenificar que siguen avanzando en la voluntad de acercarse y dejar atrás la sombra de un 'Brexit duro'; en un marco que ha servido para anunciar acuerdos en áreas como el fitosanitario y comercio de alimentos, la energía y la movilidad juvenil.

Así las cosas, el 'premier' ha indicado que el objetivo es llevar a cabo esa reflexión sobre el alcance que quieren darle a las relaciones bilaterales de cara a la próxima cumbre entre la UE y Reino Unido --para la que no hay fecha aún pero se espera en un año aproximadamente--. "Lo importante es que el Reino Unido actual y la UE actual ya no son los mismos que en 2016. La realidad ha evolucionado en muchos aspectos", ha insistido el 'premier', ha concluido.

En este sentido, tanto Costa como Von der Leyen han querido dejar claro que la Unión sabe que corresponde a los ciudadanos británicos decidir hasta dónde quieren llegar en el acercamiento, pero han mostrado voluntad de abordar el debate, al tiempo que han celebrado que el Gobierno británico tenga voluntad de seguir estrechando lazos a largo plazo.

"Respetamos la decisión soberana que tomó el pueblo británico en 2016. Y recuerdo las palabras del Consejo Europeo tras el referéndum: 'Lo lamentamos, pero lo respetamos'. De la misma manera, respetaremos cualquier decisión que adopte Reino Unido sobre el futuro de su relación a largo plazo con la UE", ha afirmado Costa.

Con todo, el ex primer ministro portugués ha avisado de que, si bien la UE seguirá con "enorme interés" el debate británico sobre un futuro común y está "abierta" a establecer una relación "lo más estrecha posible", también debe quedar claro que el carácter "indivisible" de las cuatro libertades del Mercado Único, que conllevan "derechos y obligaciones", también en sus relaciones con terceros países.

Así, ha pedido "centrarnos en la voluntad común de llegar lo más lejos posible" y ha asegurado que Reino Unido puede "contar con la mente abierta de la UE y el pleno compromiso para encontrar una solución final cuando Reino Unido decida qué tipo de solución final" contempla.

"Sólo puedo decir que estamos abiertos para tener una tormenta de ideas, celebramos esa tormenta de ideas, así que cuenta con nosotros", ha asegurado Von der Leyen, después de que Costa, al inicio de la comparecencia, dejara claro al primer ministro británico que "siempre será bienvenido en la Unión Europea".

BURNHAM: EL 'STATU QUO' NO FUNCIONA

Así las cosas, Burnham ha definido el día de hoy marcado por el acuerdo con la Unión Europea como "un buen día para Reino Unido", sobre todo comparándolo con el "momento histórico" para su país cuando se cumplen diez años de la victoria en referéndum del Brexit, que llevó a los británicos a salir del bloque comunitario en 2020.

"Creo que todos podemos afirmar con confianza que hoy es un buen día para Reino Unido. Y también es un buen día para Europa. El acuerdo que hemos alcanzado juntos beneficia a ambas partes", ha afirmado durante la rueda de prensa, en la que ha recordado que la opinión pública británica está en sintonía de estrechar lazos con la Unión Europea.

La gente puede ver, ha añadido el jefe de Gobierno británico, "que el 'statu quo' no funciona" y que "no es suficientemente bueno para Reino Unido". "Según las encuestas más recientes, tres de cada cuatro personas están a favor de estrechar los lazos con Europa. Y eso se debe a que hemos vivido una década de estancamiento, demasiadas divisiones, un bajo crecimiento económico y unos precios más elevados en los comercios", ha diagnosticado.

Burnham ha sostenido que los británicos quieren "un acuerdo mejor que el Brexit duro" con el que acabó el país y que, este viernes, se ha conseguido "ese acuerdo mejor". "Será bueno para los ciudadanos británicos y bueno para los europeos", ha insistido el dirigente laborista.

Más concretamente, ha detallado que el acuerdo aborda directamente "los mayores desafíos de nuestro tiempo" y "las principales preocupaciones de la ciudadanía", como el precio de los alimentos, el coste de la energía, la falta de crecimiento económico, los costes de hacer negocios, los niveles de inmigración irregular o los desafíos a los que se enfrentan "nuestros jóvenes".