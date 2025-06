La UE repatría a 400 ciudadanos atrapados en Oriente Próximo por los ataques entre Israel e Irán

Un grupo de ciudadanos se refugia en un garaje de Tel Aviv ante los ataques lanzados desde Irán- Ilia Yefimovich/dpa

BRUSELAS/MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ha informado este miércoles de que ha contribuido a la repatriación de unos 400 ciudadanos atrapados en Oriente Próximo por la crisis desatada por los ataques cruzados entre Israel e Irán.

"Los vuelos tuvieron lugar hace ya dos días, comenzaron el 16 de junio, y hasta ahora se calcula que más de 400 ciudadanos de la UE han sido repatriados a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE", ha detallado la portavoz de Gestión de Crisis, Eva Hrncirova, en rueda de prensa desde Bruselas.

El Ejecutivo europeo ha confirmado que Eslovaquia, Lituania, Grecia y Polonia han activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE, con el que la UE coordina la ayuda para operaciones de rescate.

En este caso, la UE ha cofinanciado hasta el 75% del gasto de transporte de estas operaciones, en coordinación con Jordania y Egipto, desde donde han sido evacuados los ciudadanos europeos.

PLAN DE EVACUACIÓN DE ESPAÑA

Desde el Ministerio de Exteriores español han indicado que existe "un plan de evacuación actualizado y listo", pero no han querido aclarar si figuran españoles entre los europeos evacuados. "Por razones de seguridad no damos detalles de una evacuación hasta que no se haya puesto en marcha y completado con éxito", han añadido fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares.

Según las fuentes consultadas, en el Registro de Matrícula Consular de la Embajada en Teherán figuran un total de 142 residentes y diez no residentes, si bien esta cifra podría no ser exacta, ya que algunos españoles podrían haber abandonado el país pero no haberlo comunicado a la legación diplomática.

"La Embajada está en permanente contacto con la colonia española", han asegurado las fuentes. En sus redes sociales, la Embajada ha recomendado a los españoles que se encuentre en Irán que se mantengan en contacto a través del teléfono 0912 139 37 03, o el número 0098 912 139 37 03 si se llama desde fuera del país.

Asimismo, han avisado de que "las autoridades iraníes han advertido de la prohibición categórica de hacer fotos o grabaciones en cualquier lugar público, en particular de todos aquellos lugares que hayan recibido impactos o hayan sido atacados" por Israel. "Les rogamos encarecidamente que cumplan con estas directrices, ya que en caso contrario se expondrían a ser arrestados", ha precisado en un mensaje en X.

MOVILIZACIÓN DE CHINA Y RUSIA

La movilización para acometer estos procesos de evacuación es generalizada y también el Gobierno de China ha confirmado el inicio del traslado de sus ciudadanos desde Irán e Israel.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha detallado que 791 ciudadanos chinos "han sido trasladados de Irán a zonas seguras", a los que se suman "más de mil que están a punto de ser trasladados". "Algunos ciudadanos chinos han sido evacuados de forma segura de Israel", ha agregado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades del gigante asiático "no han recibido hasta ahora información alguna sobre ciudadanos chinos heridos o muertos" a causa de los intercambios de ataques entre Israel e Irán, tal y como ha recogido el diario chino 'The Paper'.

Por su parte, el embajador ruso en Tel Aviv, Anatoli Viktorov, ha anunciado la evacuación de los familiares del personal de la Embajada, en una entrevista en la que ha adelantado que, si la situación empeora, Moscú no descarta reubicar a todos los trabajadores como medida de prevención.