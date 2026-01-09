La UE respalda el control estatal de las armas en Líbano tras el inicio del desarme de Hezbolá

El presidente del Líbano, Joseph Aoun (C), se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (D), y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el palacio presidencial de Baabda. Foto: Aurore Martignoni/Consejo de la UE/dpa. - Aurore Martignoni/EU Council/dpa

BRUSELAS 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reafirmado este viernes en Beirut su respaldo a la soberanía y la estabilidad de Líbano y ha apoyado los esfuerzos del nuevo liderazgo libanés para avanzar hacia el monopolio estatal de las armas, tras el anuncio de que el Ejército ha completado la primera fase del desarme de Hezbolá.

Lo ha hecho durante una visita conjunta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parte de la gira que ambos dirigentes están realizando esta semana por Oriente Próximo, coincidente, además, con el primer aniversario de la elección del presidente Joseph Aoun por el Parlamento libanés, que puso fin a más de dos años de bloqueo institucional.

"Acojo con satisfacción el liderazgo del presidente Aoun en el trabajo para establecer el monopolio estatal de las armas. Este es un paso fundamental para garantizar el pleno control de Líbano sobre su territorio. En ese contexto, celebro el anuncio de que el ejército libanés ha completado la primera fase del desarme de Hezbolá", ha señalado el presidente del Consejo, Antonio Costa.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión ha reiterado que la estabilidad del país es clave tanto para su población como para el conjunto de la región. "La soberanía y la integridad territorial de Líbano deben ser preservadas", ha remarcado, considerando que, para ello, "es crucial que el alto el fuego entre el Líbano e Israel sea plenamente respetado por todas las partes".

Asimismo, Von der Leyen ha insistido en que "no hay espacio para milicias armadas fuera del control del Estado" y ha subrayado que "es fundamental garantizar que Hezbolá esté completamente desarmado" para avanzar hacia una estabilidad duradera.

En este contexto, ha reafirmado que la Unión Europea "seguirá apoyando a las Fuerzas Armadas Libanesas y a los cuerpos de seguridad", y ha señalado que Bruselas "está dispuesta a intensificar la cooperación en materia de seguridad y defensa".

Por su parte, Costa ha defendido que la estabilidad de Líbano "no puede alcanzarse únicamente por medios militares" y ha valorado positivamente la participación de representantes civiles de Líbano e Israel en la reunión de esta semana del mecanismo de supervisión del alto el fuego, que ha calificado como "un paso significativo hacia adelante".