La UE sanciona a seis personas responsables de injerencias electorales en Moldavia

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BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes sancionar a seis personas responsables de acciones destinadas a desestabilizar, socavar o amenazar la soberanía e independencia de la República de Moldavia, incluidas acciones destinadas a subvertir sus procesos democráticos.

Entre las personas sancionadas se encuentran algunas vinculadas al magnate Ilan Shor, figura clave en la injerencia rusa en Moldavia, y otras son miembros de entidades sucesoras al partido SOR, formación que fue ilegalizada por el Constitucional moldavo.

Según ha informado los Veintisiete en un comunicado, estas personas han participado activamente en operaciones financiadas por Rusia con el objetivo de perturbar las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025, coordinando planes de compra de votos y campañas de desinformación.

Algunos de los individuos sancionados también están vinculados a Evrazia, una organización no gubernamental con sede en Rusia, incluida en la lista de sanciones de la Unión Europea, a través de la cual se organizaban el reclutamiento, la formación, la difusión de propaganda y las redes de trabajo.

Más concretamente, los Estados miembro han aprobado sanciones contra Irina Vlah, líder del partido Inima Moldovei, por su papel activo en la organización de un mitin electoral pagado en julio de 2025, simulando apoyo público al recién formado bloque político "patriótico", y tras constatarse que realizó "repetidas visitas" a Moscú en el período previo a las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025, reuniéndose con altos funcionarios rusos para recibir instrucciones de coordinación electoral.

Entre los sancionados figura también Anton Tregub, un asesor ruso del partido político Moldova Mare, quien coordinó su campaña electoral fomentando el soborno y la corrupción. El partido fue excluido de las elecciones debido a la financiación ilegal y la compra de votos.

Asimismo, destaca Anton Usov, ciudadano ruso que se infiltró en estructuras eclesiásticas y coordinó una campaña de influencia movilizando a sacerdotes e instruyéndolos sobre cómo debían votar sus feligreses. También es responsable de facilitar pagos a través de canales rusos y de la recopilación sistemática de datos personales durante eventos religiosos.

Las medidas restrictivas implican la congelación de todos los activos que las personas y entidades designadas posean en territorio de la Unión Europea, así como la prohibición de viajar a los Estados miembro. Además, queda vetado proporcionar a los sancionados fondos o recursos económicos de cualquier tipo, ya sea de forma directa o indirecta.

Con estas sanciones, la UE ya aplica restricciones contra 29 personas y cinco entidades responsables de interferencias prorrusas en Moldavia, redoblando así las medidas de apoyo a Moldavia, uno de los países del este de Europa más afectado por la agresión a Ucrania y que viene denunciando amenazas golpistas vinculadas al Kremlin a través de la región separatista de Transnistria.