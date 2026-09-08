La UE tacha de "inaceptables" los ataques de los hutíes que han dejado más de 70 heridos en Arabia Saudí

Archivo - Kaja Kallas - Nicolas Landemard / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha tachado de "inaceptables" los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes contra territorio de Arabia Saudí, donde han resultado heridas más de 70 personas, y ha advertido de la "peligrosa escalada" de hostilidades tanto dentro como fuera de Yemen.

"La Unión Europea condena enérgicamente los últimos ataques de los hutíes contra Arabia Saudí, que han tenido como objetivo infraestructuras civiles y económicas en el sur del país y han causado heridas a 73 civiles, entre ellos mujeres y niños", ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado en el que ha mostrado su "plena solidaridad" con Riad.

La cartera diplomática ve "inaceptables" estos ataques al dirigirse contra civiles e infraestructuras civiles, mientras "violan el Derecho Internacional (y) socavan la seguridad y la estabilidad regionales".

En esta línea, ha advertido además de que suponen "una peligrosa escalada (...) y corren el riesgo de poner aún más en peligro los esfuerzos encaminados a una resolución pacífica del conflicto en Yemen".

Así, ha instado a la insurgencia hutí que cese "de inmediato todos los ataques dentro y fuera de Yemen", incluidos aquellos en el mar Rojo.

"La paz y la estabilidad en Yemen son esenciales para la seguridad de la región del Golfo y del mar Rojo. La Unión Europea mantiene su firme compromiso de apoyar al pueblo de Yemen y de colaborar con Naciones Unidas, los socios regionales y la comunidad internacional con vistas a la distensión y a una paz global, inclusiva y sostenible", ha agregado.