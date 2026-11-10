La UE trabaja en nuevas sanciones contra Irán tras ser señalado por los ciberataques a supermercados europeos

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha asegurado este martes que está trabajando en nuevas sanciones contra Irán después de que la justicia francesa le haya atribuido los ciberataques contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados europeos, y ha advertido de que está preparada para ofrecer una respuesta "rápida y unida" en coordinación con los Estados miembro.

"Hemos pedido sistemáticamente a todos los Estados que se abstengan de comportamientos maliciosos en el ciberespacio, y seguiremos abordando dichos comportamientos maliciosos, haciendo uso de todas las herramientas que tenemos en el marco del conjunto de herramientas de la diplomacia cibernética de la UE, incluidas las sanciones", ha afirmado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, durante una rueda de prensa desde Bruselas.

En este sentido, el portavoz ha expresado la "plena solidaridad" de la Unión Europea con Francia tras los ataques informáticos y ha señalado que el bloque "toma nota" de que las autoridades francesas hayan atribuido su responsabilidad a Irán, toda vez que ha asegurado que la UE está "preparada para ofrecer una respuesta rápida y unida".

También recordado que la Unión Europea ya ha impuesto numerosas sanciones contra Irán por su programa nuclear, las violaciones de Derechos Humanos y los obstáculos a la libertad de navegación, así como medidas restrictivas específicas por actividades maliciosas en el ciberespacio.

"En marzo de 2026 adoptamos medidas restrictivas en el marco del régimen de sanciones cibernéticas de la UE contra la compañía iraní Emennet Pasargad por atacar a varios Estados miembro, en particular Suecia y Francia, y estamos trabajando en más sanciones cibernéticas", ha insistido.

Estas declaraciones llegan después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, abriera este lunes la puerta a adoptar nuevas sanciones contra Teherán y señalara que los ministros de Exteriores de los Veintisiete podrán abordar esta cuestión en su reunión del próximo lunes 16 de noviembre.

"Si hay atribuciones, nuestra respuesta debe ser firme", advirtió la jefa de la diplomacia europea desde París, después de que la Fiscalía francesa abriera una investigación contra el líder de un grupo dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní por los ciberataques registrados el pasado mes de octubre.

Ante estos incidentes en supermercados de varios países europeos, la Comisión Europea convocó el pasado 3 de noviembre dos reuniones de coordinación con las agencias europeas y los Estados miembro afectados, con la participación de Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y la Red Europea de Organizaciones de Enlace para las Crisis de Ciberseguridad (EU-CyCLONe).