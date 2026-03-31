La UE ve preocupante y un "paso atrás" la ley israelí de pena de muerte para palestinos

Archivo - Una bandera de Israel durante una manifestación. - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ve "muy preocupante" y un "paso atrás" la reforma legal israelí que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo en la práctica sólo para palestinos, por lo que ha llamado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a continuar la "moratoria 'de facto'" que existe sobre las ejecuciones en Israel y garantizar que el país cumple con sus obligaciones democráticas y de respeto de los Derechos Humanos.

"La ley de pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. Su introducción, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas Anouar el Anouni, portavoz de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

El portavoz ha valorado que existan "varias voces" dentro de Israel que se hayan alzado contra la reforma y también que exista un recurso ante el Tribunal Supremo, pero ha insistido en que la adopción el lunes de la ley muestra una "clara tendencia negativa" en lo que respecta a las obligaciones de Israel con respecto al respeto de los Derechos Humanos.

"Creo que hemos sido firmes en nuestra postura desde el principio, desde la aprobación del proyecto de ley por la Comisión de Seguridad en la Knesset", ha continuado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE (EEAS, por sus siglas en inglés), para después subrayar que la Unión ha defendido con "claridad y contundencia" una posición alineada con los principios y valores de la Unión.

Con todo, El Anouni ha evitado responder a varias preguntas en la rueda de prensa sobre si Kallas o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantean impulsar medidas o sanciones contra Israel en respuesta a esta situación. En este sentido, el portavoz ha recordado que la jefa de la diplomacia europea ya elevó a la discusión de ministros de la UE una serie de medidas que "siguen sobre la mesa", obviando que quedaron en el aire por la falta de unanimidad.

"La UE se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo cualquier circunstancia (...). Es una violación del Derecho a la vida, que es un valor fundamental para la Unión", ha indicado el portavoz, antes de recordar a Israel que "durante mucho tiempo" ha aplicado una moratoria "'de facto'" sobre las ejecuciones y, con ello, "dado ejemplo en la región a pesar de un entorno de seguridad complejo".

"La aprobación de esta ley supone un grave retroceso respecto a esta importante práctica y a la postura que Israel ha expresado en el pasado", ha remachado, para después instar a Israel a cumplir con "sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y su compromiso con los principios democráticos".

Así las cosas, la Unión sigue confiando en el "diálogo" que mantiene abierto con el Gobierno de Netanyahu, ha dicho el portavoz, que ha mencionado "contactos directos" con autoridades, la Knesset (Parlamento israelí) y la sociedad civil, porque, ha concluido el portavoz, "el diálogo es parte de la diplomacia".