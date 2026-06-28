Uganda abre un proceso de evacuación voluntaria de sus ciudadanos en Sudáfrica por violencia xenófoba

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda - Archivo

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha anunciado el comienzo de un proceso de evacuación voluntaria de sus ciudadanos en Sudáfrica tras denunciar una ola de violencia xenófoba cuya última victima es un ciudadano asesinado ayer por una turba en el estado sudafricano de KwaZulu-Natal.

En un comunicado publicado en redes sociales, Museveni ha informado que 746 ciudadanos ugandeses ya han solicitado formar parte de este procedimiento "y cabe esperar que más personas se registren en los próximos días".

La Alta Comisión de Uganda en Sudáfrica, con sede en Pretoria, estima que en el país residen al menos 50.000 ugandeses en busca de una vida mejor en la economía más industrializada de todo el continente, a pesar de que su tasa nacional de desempleo es del 32%.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, confirmó esta semana que grupos de "vigilantes" han dado un ultimátum en redes sociales a la población ugandesa para que dejen el país antes de final de mes, y prometido que su gobierno hará todo lo posible para atajar la violencia. "No toleraremos ningún intento de desestabilizar el país por parte de nadie, ya sea mediante marchas o de cualquier otra forma", ha declarado.

El presidente ugandés, por su parte, ha explicado que "el plan de evacuación contempla el registro de los ugandeses afectados en las distintas provincias, su traslado a centros de reunión seguros, la expedición de documentos de viaje de emergencia cuando sea necesario y la coordinación con las autoridades de inmigración pertinentes para facilitar su salida de Sudáfrica".

"Mientras tanto, el Gobierno de Uganda continúa dialogando con el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre este asunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos ugandeses que aún residen allí", concluye el comunicado.