Uganda asegura que "no hay motivos" para que el principal líder opositor se encuentre en paradero desconocido

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, durante un acto en Kampala en julio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Uganda ha asegurado que "no hay motivos" para que el líder opositor Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, se encuentre en paradero desconocido y ha afirmado que "nadie quiere causarle daño", después de que se diera a la fuga tras denunciar un fraude en las elecciones presidenciales, en las que el actual jefe de Estado, Yoweri Museveni, obtuvo un séptimo mandato.

"No hay motivos para que esté escondido. Nadie le busca. No está siendo buscado por la Policía o el Ejército", ha dicho el ministro de Información y portavoz del Ejecutivo ugandés, Chris Baryomunsi, quien ha insistido en declaraciones a la cadena de televisión NBS TV en que "es libre a salir de allá donde esté escondido".

"Debería volver a su casa, mantener la calma y respetar la ley y el orden. Debería poner fin al dramatismo y a la teatralidad, intentando generar una historia donde no está pasando nada", ha destacado, al tiempo que ha agregar que "las elecciones presidenciales y parlamentarias han terminado".

Así, ha hecho hincapié en que las autoridades "se centran en las elecciones que quedan para completar el proceso, mientras que se cumple el manifiesto (electoral de Museveni), que son los compromisos formulados a los ugandeses", antes de apuntar que Kyagulanyi puede recurrir a los tribunales si considera que hubo un fraude, algo que el opositor ha descartado hacer argumentando que no confía en su transparencia.

"No tiene nada que decir a sus seguidores. Generó un sentimiento erróneo de que cada vez era más fuerte y, si bien lideró a la oposición durante cinco años, no ha convencido a nadie. En lugar de movilizar a los ugandeses, creó conflictos en su propio partido. Nunca se dirigió a la población en los lugares en los que no cuenta con apoyo", ha argumentado.

En este sentido, Baryomunsi ha incidido en que la presencia de policías y militares en la vivienda del opositor tiene como objetivo analizar "el tipo de visitantes que van allí", algo que contradice las declaraciones del jefe del Ejército e hijo del presidente, Muhoozi Kainerugaba, quien ha asegurado que los soldados buscan a Bobi Wine, a quien ha descrito como "un cobarde".

Kainerugaba ha negado además que los soldados agredieran a la esposa de Bobi Wine, tal y como ha enunciado el opositor. "Lo primero de todo, no golpeamos a mujeres. No merecen nuestro tiempo. Estamos buscando al cobarde de su marido, no a ella", ha señalado en declaraciones publicadas en sus redes sociales.

FIN AL BLOQUEO DE INTERNET

Por otra parte, la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC) ha anunciado la "restauración total" del servicio de Internet, bloqueado en la víspera de las elecciones del 15 de enero, "una vez finalizados con éxito los estudios técnicos y de seguridad", según ha recogido el diario ugandés 'Daily Monitor'.

"La población puede ahora acceder a Internet y todos los servicios online sin las restricciones impuestas previamente", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que "aprecia sinceramente la paciencia, cooperación y comprensión mostrada durante este periodo con un acceso limitado".

"Seguimos comprometidos con supervisar el contexto digital para promover una experiencia online segura, estable y de confianza para todos los usuarios", ha subrayado, poco después de que el propio Kainerugaba apuntara que "las redes sociales serán desbloqueadas" durante la jornada de este lunes.

Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), que aspira a mantener su amplia mayoría en el Parlamento, donde en la actualidad ostenta 336 de los 529 escaños, por los 57 de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Bobi Wine.

La campaña ha estado marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".