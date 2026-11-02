Uganda comienza la retirada gradual de sus fuerzas en Somalia tras 20 años colaborando en la lucha contra Al Shabaab

Archivo - Imagen de un militar ugandés en patrulla por Mogadiscio (Somalia) - Stuart Price / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Uganda ha anunciado este lunes el comienzo de la retirada gradual de todas sus fuerzas desplegadas en Somalia para combatir a la organización yihadista Al Shabaab, un proceso anunciado en agosto por el jefe del Estado Mayor ugandés, de mutuo acuerdo con las autoridades somalíes, y que culminará en 2027.

Ahora mismo hay desplegados 4.500 soldados en Somalia en el marco de la misión de la Unión Africana (AUSSOM), junto con unos 2.000 desplegados mediante acuerdos bilaterales. La retirada de los militares ugandeses ha comenzado por estos últimos: un primer contingente de 109 soldados abandonó la capital, Mogadiscio, el pasado viernes.

La operación de retirada de las tropas desplegadas en Somalia en virtud de acuerdos bilaterales finalizará en los próximos días y, a continuación, será el turno de los militares integrados en el contingente de la AUSSOM, un proceso más dilatado en el tiempo, que terminará aproximadamente a finales de 2027, según ha anunciado el portavoz del Ministerio de Defensa ugandés, el coronel Chris Magezi.

La retirada marcará "el fin de las operaciones de apoyo a la paz y la estabilización de Uganda que llevan 20 años en Somalia, lo que permitirá a las Fuerzas Armadas de Somalia asumir la plena responsabilidad de la seguridad en el país", añade.

Uganda lidera actualmente el Sector Uno de AUSSOM, que abarca Banadir, incluyendo partes de Mogadiscio y zonas de la vecina región de Bajo Shabelle.

Cabe recordar que el futuro de toda la misión de mantenimiento de la paz de AUSSOM está bajo una grave tensión operativa tras la decisión de Estados Unidos de terminar el apoyo financiero y logístico a la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOS), el mecanismo logístico crítico que proporciona combustible, raciones, evacuaciones médicas y transporte de equipo a las fuerzas de la Unión Africana.