Archivo - Fuerzas armadas en Beni, provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Uganda ha anunciado que comenzará a retirar sus efectivos de la ciudad de Lubero, en la provincia de Kivu Norte, durante las próximas dos semanas y transferirá las responsabilidades del seguridad a las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC), al tiempo que ha reafirmado su compromiso de combatir a los grupos armados que operan en la zona.

El portavoz militar ugandés, el coronel Chris Magezi, ha confirmado que el Ministro de Exteriores de RDC había convocado al embajador de Uganda en Kinshsha para pedir explicaciones por las declaraciones de Kainerugaba, quien respaldó la toma de Walikale por parte de la facción político-militar Frente para la Refundación de la Nación (FRN) y expresó su disposición a perseguir al líder de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), Musa Baluku, hasta su refugio en Isiro, en la provincia del Alto Uele.

No obstante, en un comunicado difundido este viernes desde Kampala, Magezi ha señalado que la ofensiva conjunta de las fuerzas ugandesas y congoleñas (FARDC) contra las ADF continúa activa, recalcando que ha obligado a los integrantes del grupo terrorista a dispersarse en pequeñas unidades y replegarse hacia el interior del país.

"La UPDF sigue decidida a perseguir a los remanentes de la ADF y a sus líderes dondequiera que busquen refugio, incluido en Isiro", ha asegurado, en referencia al Memorando de Entendimiento de la Operación Shujja.

En esta línea, el portavoz ha denunciado los ataques de otros grupos armados, como las milicias Wazalendo, contra poblaciones vulnerables y ha denunciado que estas acciones han provocado matanzas de mujeres y niños de las comunidades bahema y tutsi en Ituri y Kivu Norte.

En este contexto, Magezi ha argumentado que Uganda tiene, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), la responsabilidad de proteger a estas poblaciones y ha asegurado que mantendrá ese compromiso siempre que sea posible.

Por último, ha reiterado el respaldo de las autoridades ugandesas a una solución pacífica al conflicto entre el Gobierno de RDC y los distintos grupos armados. "No apoyaremos ni facilitaremos fuerzas mercenarias extranjeras que trabajen con grupos de milicias violentas para aterrorizar a comunidades vulnerables en el este de la RDC", ha sentenciado.

Estas declaraciones llegan después de que jefe del Estado Mayor de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, haya provocado esta semana su enésimo conflicto diplomático al declarar su apoyo implícito a las actuaciones de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) en República Democrática del Congo en unos comentarios en redes sociales que han provocado la convocatoria en protesta del embajador ugandés en Kinshasa.

En un comentario posteriormente desaparecido, el general ugandés de declaró a favor de que las milicias del M23 tomaran el control del territorio congoleño de Walikale, en Kivu Norte, donde llevan días emprendiendo combates contra el Ejército de RDC, asegurando que las fuerzas ugandesas no iban a oponerse a ello.

El general ugandés es conocido por esta clase de comentarios incendiarios. Desde que asumió el cargo ha amenazado con invadir Kenia y Sudán, criticado a medios independientes, "bromeado" con torturar a opositores, solicitado a Turquía un convoy de las mujeres más bellas del país, y ha declarado su deseo de casarse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, en reiteradas ocasiones, con la cantante estadounidense Beyoncé.