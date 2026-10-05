La UKMTO informa de tres ataques más contra buques en Ormuz

Un buque petrolero impactado por un misil en el estrecho de Ormuz - UKMTO

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de tres ataques contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz, objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y del bloqueo más amplio impuesto por Estados Unidos.

Un primer ataque se produjo cuando un buque cisterna de gas licuado de petróleo que llegaba al estrecho de Ormuz recibió el impacto de "un proyectil desconocido", ha informado en sus redes sociales. "Las autoridades están investigando", ha apuntado el organismo militar británico.

El segundo incidente tuvo lugar en la tarde de este lunes cuando un petrolero fue alcanzado por "proyectiles desconocidos", hechos que también están investigando las autoridades.

El tercer y último sucedió cuando un petrolero recibió un impacto de "un proyectil no identificado por encima de la línea de flotación". "Las autoridades están investigando", ha añadido.

La UKMTO ha confirmado también el desvío de un petrolero que fue avisado por la Guardia Revolucinaria iraní a once millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Jasab, en el lado omaní del estrecho de Ormuz.

"Un petrolero que navegaba en dirección de entrada por el estrecho de Ormuz fue interceptado por la Guardia Revolucionaria, que le ordenó dar la vuelta, advirtiendo de que, de lo contrario, el buque sería atacado", ha informado la entidad marítima británica en un comunicado, en el que señala que el capitán del petrolero confirmó que "acató la orden".

De esta forma, ha indicado que hay una investigación en marcha del incidente, pidiendo que los buques que naveguen por la zona lo hagan con precaución e información de "cualquier actividad sospechosa".

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de la aviación estadounidense e israelí sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo.