La última encuesta en Alemania da a la ultraderechista AfD ocho puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

Archivo - Imagen de Friedrich Merz junto a un cartel de Alternativa para Alemania (AfD) - Marcus Brandt/dpa - Archivo

BERLÍN 6 Jun. (DPA/EP) -

La encuesta publicada este domingo da al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) un 29% de intención de voto frente al 21% que sumarían la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) que gobierna Alemania con el apoyo del Partido Socialdemócrata (SPD, 12%).

El estudio de Insa para el diario 'Bild' apunta a que la CDU/CSU han perdido un punto de apoyo en la última semana, lo que ha permitido a AfD obtener un máximo de su ventaja en las encuestas.

Más atrás quedan Los Verdes (14%), La Izquierda (11%) y el Partido Liberal Demócrata (FDP) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), con un 3% cada uno, por lo que no lograrían superar el umbral legal necesario para entrar en el Parlamento.

Además, el 77% de los encuestados se muestran insatisfechos con el actual canciller alemán, Friedrich Merz, seis puntos más que en la encuesta de finales de abril. El estudio se basa en 1.206 entevistas realizadas entre el 1 y el 5 de junio. Tiene un margen de error de más menos 2,9 puntos porcentuales.