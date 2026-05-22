El ultraconservador Janez Jansa se convierte en primer ministro de Eslovenia tras lograr mandato para formar Gobierno

Archivo - El ex primer ministro de Eslovenia, el conservador y populista Janez Jansa - Europa Press/Contacto/Luka Dakskobler - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Democrático de Eslovenia (SDS), el ultraconservador y populista Janez Jansa, se ha convertido de nuevo en primer ministro del país este viernes tras lograr su cuarto mandato para formar Gobierno después de una votación en la Asamblea Nacional eslovena.

Jansa, que tendrá ahora que proponer a su gabinete en un plazo de 15 días de conformidad con la ley, ha jurado ante la Asamblea Nacional respetar el orden constitucional, actuar según su conciencia y trabajar con ahínco por el bienestar de Eslovenia, según ha recogido la cadena de radiodifusión eslovena RTVSLO.

Si bien la votación ha sido secreta ante la Asamblea, la candidatura de Jansa había sido respaldada previamente por la coalición liderada por el conservador NSI --junto con el Partido Popular Esloveno (SLS, por sus siglas en esloveno) y Fokus--, así como por el popular Democracia y por diputados de Resnica.

El entonces primer ministro interino Robert Golob admitió a finales de abril que no contaba con los escaños necesarios para formar gobierno después de que su partido, Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno), ganara las elecciones legislativas con un estrecho margen sobre el SDS.

Las elecciones legislativas celebradas el pasado 22 de marzo arrojaron un empate técnico entre el partido de Golob y el SDS. Mientras el primero logró recabar 29 escaños, el segundo se quedó a tan solo uno de empatar con la formación del entonces primer ministro interino.

Tras los partidos mayoritarios se situó NSI, con nueve escaños, mientras que Democracia obtuvo seis representantes. Por debajo, los socialdemócratas lograron seis parlamentarios, la Izquierda se apuntó cinco y el populista de derechas Resnica irrumpió en la Cámara con cinco representantes.

REACCIONES DE LA UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado la elección de Jansa en un mensaje en redes sociales. "Esperamos con interés nuestra cooperación para abordar nuestros desafíos comunes: fortalecer nuestra seguridad, resiliencia económica y competitividad en el escenario global", ha dicho.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, le ha trasladado sus mejores deseos. "Mientras construimos una Europa más segura y fuerte, seguiremos brindando seguridad, prosperidad y oportunidades a los ciudadanos de Eslovenia y de toda Europa", ha aseverado.

De la misma forma, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha felicitado a Jansa por su elección. "La agenda de nuestra reunión de junio abarcará temas muy importantes tanto para Eslovenia como para Europa: Ucrania, el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, los desafíos económicos mundiales y la seguridad y la defensa", ha subrayado en redes sociales.

Jansa, conocido por sus posiciones euroescépticas y partidario de las políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, ya fue primer ministro de Eslovenia durante tres mandatos no consecutivos, el último de ellos entre marzo de 2020 y junio de 2022.