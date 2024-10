La ultraderecha portuguesa afirma que Montenegro les ofreció un puesto en el Gobierno a cambio del sí a los presupuestos

El Partido Socialista no tomará una decisión hasta fin de mes

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Chega, André Ventura, ha asegurado que el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, les prometió un puesto en el Gobierno a cambio de apoyar los presupuestos para 2025, enviados en la víspera al Parlamento.

Ventura ha acusado a Montenegro de mentir y le ha reprochado que cuestionara la fiabilidad de la ultraderecha como aliado al afirmar que "nunca" les tuvo en cuenta en las negociaciones. "Eso es falso (...) el propio primer ministro estaba dispuesto a que más adelante Chega viniera a integrar el Gobierno", ha contado.

"El primer ministro negoció con Chega (...) dijo en televisión que no somos de fiar nos propuso un acuerdo para este año (...) y no lo aceptamos porque tenemos palabra", ha dicho Ventura en una entrevista este jueves por la noche para CNN Portugal en la que ha confirmado que votará en contra de los presupuestos.

Horas después, el primer ministro portugués acudió a su cuenta de X para desmentir estas afirmaciones y aseguró que no solo se trata de una mentira sino también de una muestra de "desesperación".

La tensión ha ido en aumento este viernes en la Asamblea cuando el portavoz del Gobierno, António Leitão, ha acusado a Ventura de "no cumplir los mínimos con la verdad", lo que ha provocado la respuesta airada de éste. "A mí no me da lecciones (...) ya sé que no les gustó la entrevista, pero la vida es así", ha dicho.

Mientras tanto, el Partido Socialista destacó en su primera valoración de estos presupuestos lo que no encontraron, "una total ausencia de cualquiera de sus propuestas", como el aumento de las pensiones. En ese sentido, no se espera que ofrezcan una respuesta al texto hasta final de mes.

PRINCIPALES MEDIDAS PRESUPUESTARIAS

El intercambio de acusaciones de anoche se produjo mientras el país discutía los detalles de un proyecto presupuestario con el que el Gobierno prevé alcanzar un crecimiento para 2025 del 2,1 por ciento y una caída de la deuda pública hasta el 93,3 por ciento, así como una inversión de 2.600 millones de euros.

Entre los principales puntos de fricción en la negociación se encuentra el plan sobre el impuesto sobre la renta en personas jóvenes. A última hora del jueves, el Gobierno decidió retirar su propuesta y presentar uno con el que los trabajadores menores de 35 años se beneficien de medidas fiscales durante diez años.

El documento también presentó una reducción de un punto porcentual en el impuesto de sociedades, del 17 al 16 por ciento, una medida muy alejada de su plan de Gobierno debido a las negociaciones con el Partido Socialista.

En materia de salud, está previsto, entre otras cosas, que para 2025 se produzca una reducción de las listas de espera, el refuerzo de acuerdos con el sistema público y privado para aumentar la capacidad de respuesta del Servicio Nacional de Salud, así como abrir nuevos centros de referencia.

A su vez, prevé un aumento del 11 por ciento para políticas públicas, sobre todo en lo que respecta a la ampliación de la red de cuidados y guarderías, así como un 4,1 por ciento más para prestaciones sociales y ayudas a las familias. El Gobierno también contempla gastar 597 millones de euros en aumentos salariales para los trabajadores de la función pública.