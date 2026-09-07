La ultraderechista AfD gana las elecciones en Sajonia-Anhalt pero se queda sin mayoría absoluta

El cabeza de lista de Alternativa para Alemania (AfD) y copresidente del grupo parlamentario regional en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, en la fiesta electoral de la AfD tras la proyección de los resultados de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt - Michael Kappeler/dpa

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque sin haber alcanzado los apoyos suficientes para gobernar con mayoría absoluta.

La AfD ha aglutinado el 43,8% de los votos emitidos --más del doble del porcentaje que había logrado en 2021 (20,8%)--, lo que se traduciría en 39 escaños del total de 83 que acoge la cámara estatal, según los datos preliminares difundidos por las autoridades electorales regionales.

En segundo lugar se sitúa, con un 17,2% de las papeletas, la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha visto su apoyo reducirse a menos de la mitad del 37,1% que le había dado la victoria en 2021 (19,9 puntos menos). Con estos datos, tendrá 15 representantes.

En un tercer escalón se encuentran el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda (9,3%, 8,9% y 8,6%, respectivamente; 8 escaños cada uno), mientras que en última instancia entrará al parlamento de Sajonia-Anhalt la Alianza Sahra Wagenknecht, que ha superado por tres décimas el mínimo del 5% del voto necesario para obtener representación.