El ultraortodoxo UTJ suspende su respaldo a Netanyahu y declina recomendar candidato a primer ministro en Israel

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un acto en Tel Aviv en junio de 2026 (archivo) - Tomer Neuberg/Jna Press/Nexpher / DPA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (UTJ, por sus siglas en inglés) ha declinado este jueves recomendar a candidato alguno al puesto de primer ministro, rompiendo filas con Benjamin Netanyahu tras el inicio de las consultas políticas con el presidente, Isaac Herzog, de cara a la entrega de mandato para formar Gobierno tras las legislativas de la semana pasada.

Las dos facciones de la formación han optado por no recomendar a ningún parlamentario para el puesto durante una reunión con Herzog en la residencia del mandatario, que arrancó el miércoles las consultas en medio de la ausencia de una mayoría por parte de ninguno de los dos principales bloques, según un comunicado publicado por la Presidencia.

Hasta el momento, el opositor Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, ha recabado 56 respaldos, mientras que Netanyahu cuenta con 46, en medio de las tensiones derivadas de la dificultad de lograr un bloque mayoritario y las denuncias del Likud del primer ministro y otros de sus aliados por supuestas irregularidades en la votación.

UTJ, aliado de Netanyahu desde hace años, se ha mostrado crecientemente crítico con el Gobierno por no aprobar una legislación para eximir del servicio militar a los estudiantes de escuelas judías, un punto central de su programa que ha provocado igualmente tensiones en el seno del actual Ejecutivo.

Así, el partido ultraortodoxo ha dejado claro durante los últimos días que su apoyo a cualquier Gobierno dependerá de un compromiso sobre este punto, algo que también dificulta la cooperación con el bloque encabezado por Eisenkot, que tiene de hecho el reclutamiento de miembros de esta comunidad entre sus prioridades.

Las consultas arrancaron después de que el Comité Electoral Central (CEC) entregara a Herzog los resultados definitivos tras resaltar que no ha hallado nada que apunte a "irregularidades" que puedan poner en duda la integridad de los comicios legislativos celebrados el 27 de octubre.

Los resultados dieron la victoria al Likud, que se habría hecho con 27 escaños, por los 21 del partido Eisenkot. Sin embargo, al no contar ninguno de sus bloques con la mayoría --fijada en 61 asientos--, las opciones pasan ahora por un acuerdo con los partidos árabes o por una alianza derechista que excluya a los ultraortodoxos.