La UNESCO inscribe cinco castillos en el sur de Líbano, entre ellos Beaufort, en la lista de patrimonio mundial

Archivo - La bandera israelí en el castillo de Beaufort en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha actualizado este viernes su lista de patrimonio mundial y ha incluido los cinco castillos medievales de la región libanesa de Yabal Amel, entre ellos la fortaleza de Beaufort, tomada el pasado mes de mayo por el Ejército israelí.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en la ciudad surcoreana de Busan, ha decidido incluir también a las cinco fortalezas en la lista de patrimonio mundial en riesgo junto con el yacimiento arqueológico de Sebastia, en Cisjordania.

"Agradezco a todos los que trabajaron en el Ministerio de Cultura y en la misión de Líbano ante la UNESCO, así como al liderazgo de la organización y a los países que apoyaron la posición libanesa en este notable logro, sabiendo que el esfuerzo por proteger nuestras propiedades culturales de la agresión, la ocupación y la destrucción no se detendrá jamás en el futuro", ha indicado el ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé.

El responsable del departamento de Derecho Internacional del Ministerio de Exteriores israelí, Shahar Berger, ha apuntado a que "es la organización terrorista Hezbolá la que está poniendo en peligro los sitios históricos de Líbano, incluido Beaufort".

"Durante más de una década, el Hezbolá yihadista transformó el castillo cruzado del siglo XII en un bastión terrorista. Hezbolá excavó una vasta red de túneles de terror directamente debajo de este sitio antiguo, y lanzó cientos de cohetes, misiles y drones contra civiles israelíes desde este complejo", ha argüido.

La UNESCO declaró el lugar como sitio protegido en 2024 junto a los otros cuatro castillos del monte Amel. El castillo, ubicado a orillas del río Litani y conocido como Qalat al Shaqif, fue uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria del Ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000.

Desde entonces, se han realizado importantes esfuerzos de restauración, conservación y rehabilitación con el fin de preservar este importante monumento histórico y reabrirlo al público, a los investigadores y a los visitantes. El resto de los castillos incluidos en la lista --Toron, Maron, Chama y Dubié-- datan también del siglo XII.

Esto se produce después de que la UNESCO decidiera hacer lo propio también con la ciudad libanesa de Tiro, una de las más antiguas del mundo, con importancia histórica para las culturas fenicia, griega y romana, aunque los restos arqueológicos más importantes que se conservan datan de la época romana.

EL YACIMIENTO DE SEBASTIA

El titular de Turismo y Antigüedades palestino, Hani al Hayek, ha aplaudido la medida de incluir el yacimiento de Sebastia en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, recordando que el lugar se caracteriza por tener "múltiples capas arqueológicas", reflejando así "un desarrollo continuo del centro urbano, político y religioso de más de 2.000 años".

"La comisión ha decidido incluir el sitio en la lista de patrimonio mundial bajo riesgo debido a las graves amenazas que enfrenta desde la ocupación israelí, incluidos planes de usurpación de de tierras y proyectos para cambiar el carácter histórico y arqueológico del sitio, así como restricciones impuestas a la protección, manejo y conservación", ha dicho en un comunicado.

Por su parte, la representante israelí ante la UNESCO, Nina Ben Ami, ha afirmado que "cualquier debate sobre Sebastia debe reconocer explícitamente la antigua presencia y el vínculo judío con esta tierra", si bien la propuesta palestina "ignora deliberadamente este hecho histórico".

"Existe una larga trayectoria de intentos palestinos por ocultar el hecho de que el pueblo de Israel es indígena de la Tierra de Israel, y por socavar la legitimidad de la existencia de Israel como hogar nacional del pueblo judío. No lo lograrán. (...) La verdadera amenaza para Sebastia es el abandono, el vandalismo, el robo y la profanación", ha indicado.

Así, ha apuntado a que "el sitio sufrió daños graves e irreversibles a manos de palestinos". "Esto incluye la construcción ilegal de carreteras con maquinaria pesada, el saqueo de antigüedades, como un raro sarcófago de piedra y monedas antiguas, y actos de vandalismo directo contra estructuras monumentales, como la basílica y el teatro romano", ha señalado.

Sebastia, situada cerca de la ciudad cisjordana de Nablús, alberga vestigios arqueológicos que abarcan desde la Edad de Hierro hasta los periodos romano --la ciudad fue fortificada por Herodes el Grande-- bizantino e islámico. Ha sido identificado por cristianos y musulmanes como el lugar de enterramiento de Juan el Bautista.