UNICEF alerta del aumento de muertes infantiles en Baidoa, Somalia, mientras se agrave la crisis alimentaria en el país

Archivo - Examen para detectar la desnutrición en un centro de salud de Baidoa, Somalia (archivo) - Sally Hayden / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha expresado este miércoles su "profunda preocupación" por los informes sobre la muerte y heridas de varios niños durante los recientes enfrentamientos registrados en Baidoa, en el suroeste de Somalia, en el marco de la nueva escalada de violencia que sacude a un país golpeado por una prolongada crisis humanitaria marcada por el desplazamiento de población, la inseguridad alimentaria y elevados niveles de desnutrición infantil.

"Los niños y niñas están soportando una vez más la carga más pesada de la violencia", ha señalado UNICEF, que ha reclamado a todas las partes implicadas que adopten medidas para proteger a la infancia y preservar las instalaciones esenciales.

La agencia de Naciones Unidas ha pedido asimismo que las escuelas y centros de salud permanezcan protegidos y que se permita a las organizaciones humanitarias acceder a las zonas afectadas de manera "segura y sin obstáculos".

"Todos los niños y niñas tienen derecho a estar a salvo, protegidos de la violencia y a poder acceder a los servicios que necesitan para sobrevivir y desarrollarse plenamente", ha subrayado UNICEF, insistiendo en que "la infancia debe estar protegida en todo momento".

NUEVA INTENSIFICACIÓN DE LAS HOSTILIDADES

Baidoa ha sido durante las últimas semanas escenario de sucesivos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y combatientes vinculados al expresidente regional, apartado del poder en marzo.

Las fuerzas militares han tratado de consolidar el control de la ciudad, que habían tomado a comienzos de año. Según informaciones difundidas por medios de comunicación, la situación se recrudeció el lunes, cuando miles de combatientes locales entraron en Baidoa, desencadenando una nueva intensificación de las hostilidades.

En este contexto, UNICEF y otros actores humanitarios han confirmado sus temores por las consecuencias de estos enfrentamientos para la población civil, especialmente para los menores, al tiempo que ha alertado de daños en un centro de salud.

DOS MILLONES DE NIÑOS SUFREN DESNUTRICIÓN

La violencia se suma a la emergencia humanitaria que Somalia arrastra desde hace décadas. Los conflictos recurrentes, los desplazamientos masivos, las alteraciones del comercio internacional y los episodios climáticos extremos, incluidas sequías e inundaciones, han contribuido a deteriorar de forma continuada la seguridad alimentaria en el país.

Datos de Naciones Unidas sitúan en alrededor de dos millones el número de niños somalíes que padecen desnutrición aguda o grave, una de las cifras que hacen del país entre los más afectados por este problema a escala mundial.

La situación resulta especialmente crítica en Baidoa, donde unas 26.000 personas afrontan niveles de inseguridad alimentaria considerados catastróficos, el grado más extremo de la clasificación internacional de inseguridad alimentaria y que implica riesgo de hambruna.

A esta situación se añade la previsión de que el fenómeno meteorológico de 'El Niño' pueda agravar las condiciones durante la temporada de lluvias comprendida entre octubre y diciembre.

FAMILIAS ATRAPADAS ENTRE EL DESPLAZAMIENTO Y EL HAMBRE

Así las cosas, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido de que la combinación de violencia, desplazamiento y falta de alimentos está agravando las dificultades de numerosas familias, mientras que su capacidad de respuesta humanitaria se ha visto notablemente condicionada por la falta de financiación, tras sufrir importantes recortes en los recursos destinados a sus operaciones.

En comparación con la situación de hace algunos años, cuando el organismo podía proporcionar ayuda alimentaria a más de cuatro millones de personas cada mes, actualmente sus programas alcanzan apenas a algo más de 670.000 personas.

El director del PMA en Somalia, Hameed Nuru, ha recordado que la situación también fue extremadamente grave durante la sequía de 2022, si bien entonces la llegada de financiación permitió ampliar rápidamente la asistencia y contribuir a evitar una hambruna.

"En 2022, cuando Somalia sufría la sequía más prolongada en 40 años, la financiación oportuna y generosa ayudó a ampliar la asistencia para evitar la hambruna", ha afirmado.

Ahora, sin embargo la agencia dispone de muchos menos recursos para atender a las necesidades existentes. "Hoy en día, la grave escasez de fondos significa que solo estamos llegando a una fracción de las personas necesitadas, lo que nos obliga a tomar decisiones difíciles sobre quién recibe ayuda y quién no", ha advertido Nuru.

El aviso de Naciones Unidas llega después de que el Gobierno de Somalia informara este lunes de que sus tropas habían infligido "una gran derrota" a Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, y "milicias" vinculadas a un antiguo líder regional en los alrededores de la ciudad de Baidoa.

Este enfrentamiento es una muestra del aumento de las tensiones entre el Gobierno de Somalia y las milicias leales al expresidente Abdiaziz Hasán Mohamed Laftagareenpor por el control del estado Suroeste, después de que las tropas federales --que acusan ahora al político de asociarse con Al Shabaab-- se hicieran en marzo con el control de Baidoa tras la dimisión del exlíder regional, que estuvo al frente de la zona desde 2018.

La ciudad, situada a unos 250 kilómetros de la capital, Mogadiscio, fue ya escenario de enfrentamientos similares a mediados de agosto.