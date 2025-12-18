UNICEF alerta de que uno de cada diez niños necesitan ayuda en todo el mundo: "Viven en el infierno en la tierra"

Archivo - Niños palestinos desplazados en un vertedero en el área de Yarmuk, en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva del Ejército de Israel (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este jueves de que uno de cada diez niños necesitarán ayuda a lo largo del próximo año en todo el mundo y ha alertado de que "viven en el infierno en la tierra", especialmente en zonas como Sudán y la Franja de Gaza.

Esta cifra, ha indicado UNICEF en un comunicado, "equivale a toda la población de España, Alemania y Reino Unido juntos y necesitarán ayuda humanitaria en 2026". "Sudán, Gaza y Afganistán representan las peores emergencias para la infancia y las que precisarán más fondos durante el próximo año", ha advertido.

"Son más de 200 millones de niños y niñas los que resisten en medio de la violencia, el hambre, las crisis climáticas y el colapso de los servicios esenciales. No tienen comida que llevarse a la boca, no pueden ir a la escuela desde hace meses, se ven obligados a huir de sus casas con lo puesto o son asesinados, mutilados, violados, explotados", ha alertado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

En este sentido, UNICEF ha advertido de que los recortes de financiación "están obligando a organizaciones internacionales de ayuda como UNICEF a tomar decisiones imposibles, como concentrar la ayuda en los niños y niñas de unos lugares del mundo frente a otros, o reducir la frecuencia con que estos reciben suministros y servicios".

"Los programas de UNICEF en nutrición solo han recibido un 28 por ciento de la financiación que necesitaban en 2025. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido que limitar nuestras intervenciones en 20 países considerados prioritarios. ¿Y en qué se traduce? En que 'solo' hemos podido ayudar a 27 millones de niños, niñas y mujeres, en vez de a nuestro objetivo de 42 millones. Quince millones de personas se han quedado en el camino, a merced del hambre extrema y el retraso en el crecimiento", recoge el texto.

Así, ha expresado que a menudo los trabajadores humanitarios "se sienten como jueces en la vida de muchos menores". "No podemos ayudarlos a todos e incluso nos cuesta cada vez más llegar a los que nos proponemos. No es razonable ni tampoco justo, el trasvase de fondos que se está produciendo en algunos países de los presupuestos de cooperación al desarrollo a los de seguridad y defensa", ha denunciado Vera.

UNICEF ha pedido así ayuda "vital" para llegar a unos 73 millones de niños y niñas en 133 países y territorios donde se encuentran en una situación vulnerable. "Las emergencias que necesitan una mayor financiación", ha sostenido.

"Sudán es la mayor crisis humanitaria y la más olvidada. Más de la mitad de la población, un total de 30,4 millones de personas, entre ellas 15 millones de niños y niñas, no pueden sobrevivir sin ayuda. La reciente escalada de violencia en Darfur y Kordofán ha elevado el número de desplazados internos a unos 10 millones y ha colocado a numerosas comunidades de ambas regiones al borde de la hambruna", ha manifestado.

Por su parte, la situación en Gaza no ha mejorado mucho a pesar del alto el fuego tras dos años de conflicto. Según el documento, las fuertes lluvias e inundaciones, y el descenso de las temperaturas, están dejando casos de hipotermia y víctimas mortales, mientras que millones de niños "continúan esperando a recibir una vacuna o a poder regresar a las aulas".