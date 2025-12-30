UNICEF alerta de que más del 50% de los menores de cinco años sufren desnutrición aguda en Um Baru, Darfur Norte (Sudán)

Archivo - Un niño en un centro de nutrición apoyado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la ciudad de Tawila, situada en el estado de Darfur Norte, en Sudán (archivo) - MOHAMMED JAMAL/UNICEF - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de que más de la mitad de los niños menores de cinco años sometidos recientemente a una encuesta nutricional en Um Baru, en la región sudanesa de Darfur Norte, sufren desnutrición aguda, una cifra que supone más de tres veces del umbral de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que supone una de las tasas más altas registradas en este tipo de estudios.

La encuesta, llevada a cabo entre el 19 y el 23 de diciembre a casi 500 niños y niñas sudaneses, refleja que el 53 por ciento de los menores de cinco años sufre desnutrición aguda, mientras que uno de cada seis sufre desnutrición aguda grave, lo que supone que los afectados podrían morir en apenas unas semanas si no reciben tratamiento.

"Cuando la desnutrición aguda grave alcanza este nivel, el tiempo se convierte en el factor más crítico", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien ha subrayado que "los niños y niñas en Um Baru están luchando por sus vidas y necesitan ayuda inmediata". "Cada día sin un acceso seguro y sin trabas aumenta el riesgo de que la infancia se debilite aún más y de que se produzcan más muertes y sufrimiento por causas totalmente prevenibles", ha subrayado.

UNICEF ha recalcado además que la tasa bruta de mortalidad ha alcanzado también niveles de emergencia en Um Baru, que acoge a numerosos desplazados por la toma a finales de octubre de la capital de Darfur Norte, El Fasher, por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), donde perpetraron numerosas atrocidades, incluidas ejecuciones, secuestros y violaciones.

Así, muchos de los menores no han sido vacunados contra el sarampión u otras enfermedades prevenibles, lo que los hace especialmente vulnerables, en un momento en el que Darfur Norte se ha convertido en "el epicentro" de la crisis de desnutrición del país, con cerca de 85.000 menores con desnutrición aguda grave ingresados hasta noviembre de este año en centros apoyados por la ONU.

Por ello, el organismo ha reclamado a las partes en conflicto y a los países con peso sobre las mismas que "permitan un acceso humanitario inmediato, seguro y sin trabas para que la asistencia vital pueda llegar a los niños y a sus familias atrapadas por el conflicto", así como un alto el fuego para poder entregar esta ayuda con seguridad.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.