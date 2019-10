UNICEF alerta de que solo ha recibido la mitad de los fondos requeridos para sus programas

Publicado 22/10/2019 16:16:43 CET

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) solo ha recaudado el 54 por ciento de los 4.160 millones de dólares (unos 3.740 millones de euros) que reclamó para atender este año a 41 millones de niños en 59 países, por lo que ha alertado de que la atención plena frente a conflictos y desastres está en riesgo por la "sustancial" carencia de fondos.

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, ha advertido de que "millones de niños vulnerables en todo el mundo están sufriendo las graves consecuencias de crisis humanitarias cada vez más complejas" y, con una brecha de financiación del 46 por ciento, su asistencia peligra.

"Sin recursos adicionales, estos niños no irán a la escuela, no serán vacunados, no recibirán una nutrición adecuada y no estarán protegidos de la violencia y el abuso", ha señalado Fore, que ha instado a la comunidad internacional a colaborar para "satisfacer las necesidades más básicas" de los menores de edad.

"Con un mayor apoyo, juntos podemos llegar incluso a más niños, a quienes más nos necesitan", ha añadido la máxima responsable de UNICEF, en el marco de un llamamiento que se hace especialmente necesario en ciertos contextos donde la brecha de financiación supera con un amplio margen los fondos recibidos.

PRINCIPALES ESCENARIOS

En el caso de Pakistán, no se ha recibido el 83 por ciento del dinero solicitado, lo que le convierte en la crisis peor financiada, por delante de Camerún (80 por ciento), Burkina Faso (76 por ciento), y Venezuela (73 por ciento).

En Venezuela, UNICEF necesita al menos 6 millones de dólares para ayudar a 60.000 niños a inscribirse y permanecer en la escuela, mediante programas de alimentación escolar, así como al menos 3 millones de dólares para ayudar a vacunar a casi 400.000 niños contra enfermedades prevenibles en los próximos tres meses.

Para República Democrática del Congo, la agencia de la ONU requiere con urgencia 61 millones de dólares, mientras que en Etiopía se necesitan más de 43 millones de dólares para proporcionar a los niños y las familias afectadas por la sequía y el desplazamiento acceso a agua segura, higiene y saneamiento.

En la zona occidental y central de África, la asistencia humanitaria de UNICEF para apoyar la educación de niños en países afectados por emergencias no dispone del 72 por ciento de los fondos.

La organización también ha llamado la atención sobre Siria, donde las necesidades de financiación ascienden a 30 millones de dólares y 2,1 milones de niños podrían quedarse sin educación. En los países vecinos, donde viven 2,5 millones de niños sirios, la falta de 249 millones de dólares puede suponer que 460.000 niños pierdan igualmente sus actividades educativas.