UNICEF avisa de que más de 75.000 menores han dejado de ir a la escuela por el terremoto en Colombia

La gente charla en un asentamiento provisional instalado en un parque tras un terremoto en Pereira.
La gente charla en un asentamiento provisional instalado en un parque tras un terremoto en Pereira. - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 18 agosto 2026 16:54
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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha alertado este martes de que más de 75.000 niños, niñas y adolescentes en Colombia han visto interrumpido su acceso a la educación por el terremoto que sacudió el sur del país el pasado 10 de agosto y que ha dejado casi 300 fallecidos.

Según el balance de la organización, más de 3.200 centros educativos han resultado afectados y 263 escuelas han quedado completamente destruidas por el seísmo.

"Miles de familias y de niños y niñas lo han perdido todo, sus casas, sus escuelas. Han perdido la posibilidad de sentirse seguros y tranquilos. Necesitamos seguir acompañando a estas comunidades, especialmente con apoyo psicosocial, espacios seguros para la infancia y acciones que permitan restablecer la educación", ha indicado Olga Lucía Zuluaga, portavoz de UNICEF.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que en zonas como Buenaventura y Chocó el terremoto ha "agravado las necesidades" de muchas familias que "ya vivían en situación de gran vulnerabilidad".

De esta forma, UNICEF avisa de que para muchos niños y niñas la escuela supone un espacio seguro y una red de apoyo y protección frente a riesgos como la violencia, la explotación o el reclutamiento por grupos armados.

"Solo en Chocó, entre 2021 y 2025, Naciones Unidas verificó 180 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado", ha indicado la organización que ha subrayado que trabaja con el Ministerio de Educación colombiano para que los menores "puedan volver cuanto antes a espacios seguros de aprendizaje".

UNICEF ha informado de que en Chocó se han repartido más de 600 kits de higiene familiar y menstrual, se han adecuado los baños de uno de los principales albergues y un camión cisterna está suministrando agua segura mientras que en Buenaventura se han entregado otros 200 kits de higiene familiar y dignidad.

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