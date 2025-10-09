UNICEF cifra en 680.000 los niños forzados a huir por la "violencia sin control" en lo que va de año en Haití

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha cifrado en 680.000 el número de menores forzados a desplazarse en lo que va de año por la "violencia fuera de control" que impera en Haití, sumido en "una crisis aún más profunda" con el colapso de servicios básicos y la falta de acceso a ayuda humanitaria.

"Los niños y niñas de Haití están viviendo la violencia y el desplazamiento a un nivel aterrador", ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien ha explicado que esta situación les priva "sencillamente de ser niños".

El número de niños desplazados en Haití ha aumentado casi el doble en el último año. Esos 680.000 forman parte de los más de 1,3 millones de personas que han tenido que huir por la actual crisis humanitaria, según un último informe de UNICEF que habla de desplazamientos sin precedentes.

En 'La policrisis para la infancia en Haití', UNICEF detalla que en la primera mitad de 2025, los refugios improvisados han aumentado hasta los 246, de los cuales más del 33 por ciento carecen de infraestructura básica para protegerse de los abusos y la violencia, ante la que niños y mujeres son especialmente vulnerables.

Las escuelas se han convertido en albergues y refugios temporales para muchas de estas personas, lo que ha provocado la interrupción de la educación de casi medio millón de niños y jóvenes.

CRISIS SUPERPUESTAS

En Haití se amontonan todo tipo de crisis derivadas de los graves problemas de seguridad que arrastra, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, con más de su 85 por ciento controlado por las bandas criminales, que además de impedir la entrega de ayuda, atentan contra la vida de los trabajadores humanitarios.

Más de 3,3 millones de niño precisan de ayuda, mientras más de un millón encara niveles críticos de inseguridad alimentaria. Se estima que alrededor de 288.500 menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda este año, detalla UNICEF.

En lo que va de año, UNICEF y sus socios han tratado a más de 86.000 niños con desnutrición y proporcionado atención médica a 117.000 personas y agua potable a 140.000. Desde 2024, junto al Gobierno, se ha logrado desmovilizar y reintegrar a más de 178 niños que habían sido utilizados por estas bandas criminales.

A pesar de esta grave situación, ha lamentado nuevamente que las campañas de apoyo internacional continúan recibiendo fondos muy por debajo de lo requerido para atajar esta crisis, con ramificaciones a todos los niveles.

"Sin una inyección inmediata de recursos, los programas vitales se verán severamente limitados, privando a miles de niños y niñas de la protección y la atención que necesitan con urgencia", ha advertido UNICEF.

Russell ha alertado de que los niños haitianos no pueden esperar" y ha reivindicado el derecho que tienen a "vivir seguros, sanos y en paz", dejando en manos de la comunidad internacional su futuro. "Depende de nosotros actuar ahora por la infancia de Haití", ha dicho.