UNICEF denuncia "graves daños" en un almacén con "suministros vitales" cerca de Kiev tras un ataque de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de un bombero urcaniano apagando las llamas tras un incendio provocado por un ataque ruso. - Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que un almacén humanitario situado en la provincia de Kiev fue alcanzado el 19 de julio en un ataque del Ejército de Rusia, destruyendo "suministros vitales" destinados a niños y familias afectados por la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El organismo ha resaltado en un comunicado que "un almacén contratado por UNICEF en Bilogorodka sufrió graves daños, resultado de ataques de las Fuerzas Armadas rusas", antes de apuntar que "aún se está evaluando el alcance total de los daños" causados por el bombardeo.

"En el momento del ataque, el almacén contenía más de 106.000 artículos con un valor estimado de más de 3,4 millones de euros", ha explicado. "Entre ellos había generadores, agua potable, kits de higiene y tanques de almacenamiento de agua, claves para la respuesta de UNICEF en Ucrania, en particular para los niños y las familias en las zonas que se encuentran en primera línea y para el próximo invierno", ha relatado.

Así, ha lamentado que el ataque es parte de "otra noche horrible y de insomnio para los niños y las niñas", en las que "las alarmas antiaéreas y las explosiones se prolongaron durante varias horas en Kiev y la región". "Hay víctimas y daños en viviendas. UNICEF y sus aliados continúan prestando ayuda a los niños y las familias alcanzadas", ha apuntado.

"UNICEF está muy preocupado por las muertes y las heridas continuadas sufridas por la infancia en Ucrania. En junio se registró la cifra mensual más alta de víctimas infantiles desde 2022, con siete niños muertos y 116 heridos", ha dicho la organización, que ha apuntado que durante la semana pasada se registraron dos niños muertos y otros 50 heridos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "los ataques constantes también están obstaculizando la respuesta humanitaria" y ha especificado que "los daños a los almacenes humanitarios y las agresiones contra el personal humanitario impiden la entrega de ayuda vital a los niños y las familias damnificadas por el conflicto".

"Estos ataques deben cesar. Los niños y las instalaciones humanitarias deben ser protegidos. Especialmente los niños y niñas en Ucrania necesitan una paz duradera", ha apostillado UNICEF, en medio del recrudecimiento de los ataques rusos contra Kiev y la falta de avances en el plano diplomático, con los contactos estancados desde hace varias semanas.