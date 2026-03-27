UNICEF denuncia que un niño se ve desplazado en Líbano cada cinco segundos por la ofensiva de Israel

Archivo - Tiendas de campaña en un nuevo centro para desplazados en la capital de Líbano, Beirut, en medio de los ataques por parte del Ejército de Israel - FOUAD CHOUFANY/UNICEF - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que un niño se ve desplazado en Líbano cada cinco segundos a causa de los ataques del Ejército de Israel, con una media de 19.000 al día desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo al hilo de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

El representante de UNICEF en Líbano, Marcoluigi Corsi, ha señalado que "en solo tres semanas, más de 370.000 niños y niñas han sido obligados a abandonar sus hogares en Líbano, una media de al menos 19.000 desplazados cada día".

"Para entender la magnitud, esto equivale a cientos de autobuses escolares llenos de niños que huyen para salvar sus vidas cada 24 horas", ha dicho durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra, en la que ha destacado que "aproximadamente el 20% de la población libanesa" se ha visto desplazada en menos de un mes.

Así, ha lamentado que "la velocidad y la magnitud (del desplazamiento) son abrumadoras" y ha apuntado que "en todo el país, más de un millón de personas se han visto obligadas a huir, muchas por segunda, tercera o incluso cuarta vez" a causa de las operaciones israelíes, que incluyen una nueva invasión terrestre.

"Se trata de un desplazamiento masivo, repentino y caótico, que separa a las familias y vacía comunidades enteras, con consecuencias que se prolongarán mucho después de que cese la violencia", ha destacado Corsi, quien ha incidido en que "el agotamiento mental y emocional que soporta la infancia en Líbano es devastador".

"Sin haber tenido tiempo para recuperarse del trauma de la última escalada, hace apenas 15 meses, están siendo nuevamente desplazados de forma violenta", ha explicado, en referencia al conflicto que estalló tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, para el que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en Líbano en noviembre de 2024.

De esta forma, ha esgrimido que "este ciclo constante de bombardeos y desplazamientos agrava profundamente" las "heridas psicológicas" sufridas por los niños, al tiempo que "afianza el miedo y amenaza con causar daños emocionales graves y duraderos".

Corsi ha especificado que "más de 135.000 personas desplazadas internas, muchos de ellos niños y niñas, buscan refugio en más de 660 alojamientos colectivos", en los que "las condiciones de vida son cada vez más precarias".

"Muchas familias desplazadas se refugian en espacios informales, hacinados e inseguros, como edificios sin terminar, espacios públicos o incluso vehículos", ha enumerado, antes de agregar que "la crisis económica y la fragilidad de las infraestructuras ya limitaban la capacidad del país para responder a las necesidades básicas".

"Los servicios esenciales de los que depende la infancia para sobrevivir y construir su futuro están gravemente interrumpidos", ha señalado Corsi, quien ha incidido en que "el coste humano de esta escalada es estremecedor", con más de 120 niños muertos y cerca de 400 heridos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel.

De esta forma, ha subrayado que los que sobreviven a los ataques "despiertan en una realidad humanitaria desesperada". "Estamos viendo familias que huyen con lo puesto, obligadas a desplazarse varias veces en cuestión de días ante nuevas órdenes de evacuación", ha reiterado, al tiempo que ha denunciado los ataques contra infraestructuras esenciales como hospitales, puentes y sistemas de agua.

Por ello, ha subrayado que "la ayuda humanitaria por sí sola no puede resolver esta crisis" y ha agregado que la capacidad de respuesta de UNICEF "está gravemente limitada por los ataques reiterados contra personal sanitario y de emergencia, y miles de familias siguen aisladas en zonas de difícil acceso por motivos de seguridad y falta de transporte".

"La infancia está pagando el precio más alto de este conflicto", ha denunciado, antes de pedir acceso humanitario "sin restricciones" y el fin "inmediato" de los ataques contra infraestructuras civiles. "Por encima de todo, los 370.000 niños y niñas desplazados necesitan desesperadamente un alto el fuego inmediato. Necesitan dejar de huir y poder vivir como deberían vivir los niños y niñas", ha zanjado.

PETICIÓN DE APOYO POR PARTE DE ACNUR

En este contexto, la Agenda de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha pedido este mismo viernes apoyo urgente para Líbano ante una "catástrofe humanitaria inminente". "Desde el 2 de marzo, más de un millón de personas (...), el 35% de ellos niños, se han visto obligadas a huir de sus hogares, y la cifra sigue aumentando", ha dicho la representante del organismo en el país, Karolina Lindholm Billing.

"El impacto alcanza a todo el territorio, desde el sur y el valle de la Becá, hasta Beirut y el norte del país", ha alertado, antes de incidir en que "muchas de las familias con las que el equipo de ACNUR se reúne a diario ya habían sido desplazadas en los últimos 18 meses".

"Describen huidas precipitadas, en cuestión de minutos, llevándose solo lo que podían cargar y temiendo no volver a ver nunca sus hogares", ha relatado Billing, quien ha insistido en que esta situación "solo es una parte de la crisis de desplazamiento", ya que "muchas" personas más "se alojan con familiares o amigos, o en viviendas improvisadas repartidas por todo el país".

En este sentido, ha explicado que "cientos" de personas duermen en Beirut en "tiendas de campaña" o "en sus coches", ya que "los refugios están completos" o porque "dependen de trabajar cada día para sobrevivir". "Otras permanecen cerca de sus comunidades pese a los riesgos, obligadas a equilibrar seguridad, medios de vida y dignidad ante decisiones imposibles", ha puntualizado.

"Ni siquiera cuando se encuentran desplazadas, las personas se sienten a salvo. La semana pasada, ataques israelíes alcanzaron el centro de Beirut, incluidos los barrios densamente poblados de Zokak Blat y Bashura, donde muchas familias habían huido en busca de seguridad", ha denunciado.

Billing ha especificado que "uno de los ataques cayó a tan solo una manzana de una escuela convertida en albergue". "El miedo entre las familias y los niños es constante, y estas vivencias dejan heridas invisibles que pueden perdurar mucho más allá de este conflicto", ha argumentado la representante de ACNUR.

En esta línea, ha recordado que el país acogía antes del estallido del conflicto a un millón de refugiados, principalmente sirios, miles de los cuales figuran ahora entre los nuevos desplazados. Además, cerca de 190.000 personas --unos 165.000 sirios y 25.000 libaneses-- han cruzado la frontera hacia Siria huyendo de la guerra.

La representante de ACNUR ha hecho hincapié en que "las necesidades crecen más rápido que los recursos disponibles" y ha recordado el llamamiento de más de 60 millones de euros para apoyar a 600.000 personas durante un primer periodo de tres meses, si bien la respuesta del organismo estaba financiada solo al 14% a finales de febrero.

"Líbano ya arrastraba múltiples crisis, y este desplazamiento masivo ejerce una presión aún mayor sobre familias, comunidades y servicios", ha dicho Billing. "ACNUR sigue profundamente preocupada por el impacto en la población civil, que debe ser protegida en todo momento. Una y otra vez, la población repite lo mismo: simplemente quieren volver a casa", ha apostillado.