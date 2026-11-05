UNICEF denuncia que se triplicaron los ataques contra el suministro de agua en las zonas de conflicto

Una niña en un centro de recogida de agua en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. - Abdullah Al-Attar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de que los ataques sobre instalaciones y sistemas de agua en zona de conflicto se han triplicado durante los últimos cuatro años, lo que aumenta las enfermedades y los casos de desnutrición en especial entre los menores de edad.

"Los ataques contra los sistemas de agua y saneamiento privan a los niños de agua potable y de servicios esenciales que necesitan agua para funcionar", ha advertido la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien ha puesto en valor el trabajo del personal humanitario para mantener los suministros.

En la cuarta edición de 'El agua bajo el fuego', la agencia de Naciones Unidas ha documentado una "creciente tendencia" de las acciones contra este tipo de instalaciones en alrededor de una veintena de países, incluyendo ataques a plantas de potabilización, tuberías y pozos, así como la contaminación de fuentes y restricciones al suministro de repuestos y químicos para su tratamiento.

"Las consecuencias van mucho más allá de la falta de agua potable. Sin agua limpia, los centros sanitarios no pueden esterilizar el instrumental, atender partos de forma segura ni preparar la leche terapéutica utilizada para tratar a niños y niñas con desnutrición grave", ha explicado la agencia.

Asimismo, los episodios de diarrea provocados por el consumo de agua contaminada impiden que las personas, especialmente aquellas vulnerables entre las que se encuentran las más pequeñas, absorban los nutrientes que necesita y debilitan su capacidad para combatir infecciones, que proliferan cuando el agua no es segura.

El informe también documenta casos de niños que han muerto, resultado heridos o sufrido otros daños mientras hacían cola para recoger agua, con numerosos ejemplos en Gaza. En otros casos, mujeres y niñas se enfrentan a la posibilidad de sufrir violencia sexual cuando se alejan demasiado de sus hogares para hacerse con ella.

EL AGUA EN ZONAS DE CONFLICTO

UNICEF también se ha hecho eco de las cada vez menos plantas de tratamiento de agua que operan en el estado sudanés de Jartum, mientras que en Burkina Faso, más de 145 puntos de abastecimiento gua habían sido destruidos entre 2020 y 2025, dejando sin acceso a este recurso a unas 830.000 personas, más de la mitad niños.

En la Franja de Gaza, desde octubre de 2023 han resultado dañados más de 130.000 metros de tuberías de alcantarillado, provocando que las aguas residuales sin tratar se viertan al mar Mediterráneo o a zonas de almacenamiento temporal.

En Ucrania, en diciembre de 2022, los ataques contra instalaciones energéticas dejaron a casi siete millones de menores sin acceso a electricidad, calefacción y agua; y en Irak, un ataque con drones contra un yacimiento de gas en noviembre de 2025 redujo cerca de un 80% la producción de electricidad en Kurdistán, obligando a racionar el abastecimiento de agua en hospitales y ciudades.

Los ataques también han afectado al personal que mantienen en pie este tipo de instalaciones. En Líbano, por ejemplo, catorce empleados de las agencias que se encargan de ello han muerto en 2024 durante los ataques de Israel.

Existen alternativas como el uso de placas solares para abastecer estos sistemas para reducir la dependencia del combustible y la red eléctrica nacional, en muchos casos precarias. Es el caso de Afganistán, donde los programas de UNICEF que utilizan este método supone el 65% de los que funcionan en todo el país.

Sin embargo, esta labor también corre peligro debido a los graves recortes de financiación. UNICEF ha puesto de relieve que solo se ha recibido el 26% de la financiación necesaria para satisfacer las demandas humanitarias de agua para cerca de 138 millones de personas en 2026.

Ante esta situación, UNICEF ha hecho un llamamiento a todas partes en conflicto, los Estados, los donantes y los actores humanitarios para que reconozcan la protección del suministro de agua en zonas de conflicto como esencial para la población civil, sobre todo entre los más vulnerables, como los menores de edad.

Asimismo, que establezcan un mecanismo para recopilar datos sobre los ataques que afectan a los sistemas de agua, protejan a los menores y sus comunidades, así como al personal que trabaja en estos áreas y en el sector energético, garanticen el acceso seguro a estos recursos e inviertan en los mismos.